Mardin Yemekleri - Mardin'de Ne Yenir Ve Neyi Meşhur? Mardin Mutfağı Yemeklerinin İsimleri Ve Listesi

Mistik mekanları ve endüstrileşme az olduğu için temiz havası ile Güneydoğu Anadolu bölgesinin en dikkat çeken illerinden biri olan Mardin, geçmişten günümüze gelen Yemek çeşitliklerinin yanı sıra özel tarihi mekanları ile de dikkat çekmektedir. Kendi içerisinde farklı lezzetlere ev sahipliği yapan bu ilimiz, yöresel mutfağıyla da oldukça merak edilmektedir. Şimdi de bu ilimizin mutfağına lezzetli bir yolculuk yapalım.

Mardin’de Ne Yenir ve Neyi Meşhur? Mardin Mutfağı Yemeklerinin İsimleri ve Listesi

Mardin ilinin yerel mutfağında sık tercih edilen pek çok yemek çeşidi bulunmaktadır. Bu yemeklerin sevilmesinin belki de en büyük nedeni doğal havasında yaşayan büyük ve küçükbaş hayvanların taze etlerinden kaynaklandığı gibi, yerel halkın geçmişten beri sürdürdüğü yöntemlerin de oldukça etkili olduğu söylenebilir. En çok tercih edilen yemeklerin listesi şu şekildedir.

Kaburga Dolması

Firkiye

Mardin Usulü Dizme

İkbebet

Soğan Kebabı

Dobo

Kahiye Tatlısı

Sumak Şerbeti

Kaburga Doması

Mardin’in en meşhur yiyeceklerinden birisidir. Özellikle düğün ve toplu merasimlerde pişirilir. Yapımı oldukça zahmetli olmasına rağmen, lezzeti ile büyüleyicidir. Bu bölgede yetiştirilen kuzuların kaburgasından yapılır. Kaburganın içerisine dolmalık fıstık, kuzu ciğeri, kuş üzümü ve pirinç doldurulur. Fırında kısık ateşte uzunca bir süre pişirilir. Daha sonra büyük bir tepsiye bütün bir şekilde koyularak servis edilir.

Firkiye

Yine kuzu etiyle yapılan bir yemek çeşididir. Ekşi ve tuzlunun bir araya gelmesiyle oluşan Mardin’e has bir lezzettir. Çağla, kuzu eti ve soğanların kavrulması ile hazırlanır. Piştikten sonra üzerine limon suyu gezdirilerek servis edilir.

Mardin Usulü Dizme

Mardin yöresinde bu yemek aynı zamanda mazlum ismiyle de bilinir. Baharatlarla harmanlamış kıyma eti harç haline getirilir. Daha sonra patlıcan ya da patateslerin arasına sıkıştırılarak yan yana dizilir. Üzerine salçalı sos gezdirilerek buharda pişirilmeye bırakılır. Görünüş olarak patlıcan kebabına da benzetilebilir. Genel olarak Tandır ekmeği ile tüketilir.

İkbebet

İsmi kulağa oldukça farklı gelen ikbebet, Mardin’in en ünlü yöresel yemeklerinden bir tanesidir. Bu bölgede haşlama içli köfte olarak da bilinir. Bulgurdan hazırlanan köftenin içerisine etli ve soğanlı harç koyulur. Daha sonra köfteler kızgın yağda kızartılır. Tercihe göre haşlanarak da pişirilebilir. Bu yemek herkesin bildiği içli köfteye benzetilebilir.

Soğan Kebabı

Mardin yemek kültürünü tam anlamıyla yansıtan soğan kebabı, tüm damaklara hitap eden bir lezzettir. Yapımı da oldukça zahmetlidir. Kıyma ile hazırlanan harç yuvarlak hale getirilir. Yuvarlak hale getirilen köfteler, ortadan ikiye ayrılmış soğanların içerisine özenle yerleştirilir. Tepsiye dizildikten sonra, kızarana kadar fırında pişirilir. Pişirildikten sonra üzerine nar ekşisi, limon ve zeytinyağı sosu eklenerek servis edilir.

Dobo

İsmiyle yine akıllarda merak uyandıran bu yemek, Mardin’den başka hiçbir yerde bulamayacağınız bir lezzettir. Mardin ilinin kozmopolittik kültürünü en iyi yansıtan yemek çeşididir. Dobo aslında Süryani mutfağının bir temsilcisidir. Üzerine yoğurt sürülerek bol sarımsakla soslanmış et tandır da pişirilir. Yanına soğan, patlıcan ve pilav koyularak servis edilir.

Kahiye Tatlısı

Mardin denilince akla gelen ilk tatlılardan birisidir. Püf noktası ise künefe de olduğu gibi peynirindedir. Hazırlanışı ise şu şekildedir. Künefe peyniri ile hamuru hazırlanır. Daha sonra üzerine şerbet gezdirilir. Taze Antep fıstığı ile süslenir. Genellikle yanında Mardin’in meşhur mırrası ile servis edilir.

Sumak Şerbeti

Mardin denilince elbette akla gelen etli yemekler dışında, çeşitli meşrubatları da vardır. Bunlardan en ilginç olanı ise sumak şerbetidir. Ülkemizde Mardin dışında neredeyse hiçbir yerde bilinmemektedir. Tam bir şifa kaynağı olan bu şerbet şu şekilde hazırlanır. Sumak çekirdekleri ılık suda bir süre bekletilir. Daha sonra limon suyu ve bal ile tatlandırılır. Süzülmeye bırakılır. Hazır hale gelen şerbetin içerisine isteğe göre buz, tarçın, zencefil de eklenebilir.