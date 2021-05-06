Mardin Yemekleri - Mardin'de Ne Yenir Ve Neyi Meşhur? Mardin Mutfağı Yemeklerinin İsimleri Ve Listesi
Günümüzde hala birçok kültür ve dini motiflere sahip olan Mardin ili özellikle birçok turiste de ev sahipliği yapmaktadır. Yöresel mutfak kültürü sayesinde de kendine birçok bireyi hayran bırakmıştır. Mardin mutfağını merak edilenler için Mardin yemekleri nelerdir? Mardin’de ne yenir ve neyi meşhur? Mardin mutfağı yemeklerinin isimleri ve listesi nelerdir? Gibi pek çok soru akla gelebilir. Bu ve benzeri soruların cevaplarını sizler için derledik.
Mistik mekanları ve endüstrileşme az olduğu için temiz havası ile Güneydoğu Anadolu bölgesinin en dikkat çeken illerinden biri olan Mardin, geçmişten günümüze gelen Yemek çeşitliklerinin yanı sıra özel tarihi mekanları ile de dikkat çekmektedir. Kendi içerisinde farklı lezzetlere ev sahipliği yapan bu ilimiz, yöresel mutfağıyla da oldukça merak edilmektedir. Şimdi de bu ilimizin mutfağına lezzetli bir yolculuk yapalım.
Mardin’de Ne Yenir ve Neyi Meşhur? Mardin Mutfağı Yemeklerinin İsimleri ve Listesi
Mardin ilinin yerel mutfağında sık tercih edilen pek çok yemek çeşidi bulunmaktadır. Bu yemeklerin sevilmesinin belki de en büyük nedeni doğal havasında yaşayan büyük ve küçükbaş hayvanların taze etlerinden kaynaklandığı gibi, yerel halkın geçmişten beri sürdürdüğü yöntemlerin de oldukça etkili olduğu söylenebilir. En çok tercih edilen yemeklerin listesi şu şekildedir.
Kaburga Dolması
Firkiye
Mardin Usulü Dizme
İkbebet
Soğan Kebabı
Dobo
Kahiye Tatlısı
Sumak Şerbeti
Kaburga Doması
Mardin’in en meşhur yiyeceklerinden birisidir. Özellikle düğün ve toplu merasimlerde pişirilir. Yapımı oldukça zahmetli olmasına rağmen, lezzeti ile büyüleyicidir. Bu bölgede yetiştirilen kuzuların kaburgasından yapılır. Kaburganın içerisine dolmalık fıstık, kuzu ciğeri, kuş üzümü ve pirinç doldurulur. Fırında kısık ateşte uzunca bir süre pişirilir. Daha sonra büyük bir tepsiye bütün bir şekilde koyularak servis edilir.
Firkiye
Yine kuzu etiyle yapılan bir yemek çeşididir. Ekşi ve tuzlunun bir araya gelmesiyle oluşan Mardin’e has bir lezzettir. Çağla, kuzu eti ve soğanların kavrulması ile hazırlanır. Piştikten sonra üzerine limon suyu gezdirilerek servis edilir.
Mardin Usulü Dizme
Mardin yöresinde bu yemek aynı zamanda mazlum ismiyle de bilinir. Baharatlarla harmanlamış kıyma eti harç haline getirilir. Daha sonra patlıcan ya da patateslerin arasına sıkıştırılarak yan yana dizilir. Üzerine salçalı sos gezdirilerek buharda pişirilmeye bırakılır. Görünüş olarak patlıcan kebabına da benzetilebilir. Genel olarak Tandır ekmeği ile tüketilir.
İkbebet
İsmi kulağa oldukça farklı gelen ikbebet, Mardin’in en ünlü yöresel yemeklerinden bir tanesidir. Bu bölgede haşlama içli köfte olarak da bilinir. Bulgurdan hazırlanan köftenin içerisine etli ve soğanlı harç koyulur. Daha sonra köfteler kızgın yağda kızartılır. Tercihe göre haşlanarak da pişirilebilir. Bu yemek herkesin bildiği içli köfteye benzetilebilir.
Soğan Kebabı
Mardin yemek kültürünü tam anlamıyla yansıtan soğan kebabı, tüm damaklara hitap eden bir lezzettir. Yapımı da oldukça zahmetlidir. Kıyma ile hazırlanan harç yuvarlak hale getirilir. Yuvarlak hale getirilen köfteler, ortadan ikiye ayrılmış soğanların içerisine özenle yerleştirilir. Tepsiye dizildikten sonra, kızarana kadar fırında pişirilir. Pişirildikten sonra üzerine nar ekşisi, limon ve zeytinyağı sosu eklenerek servis edilir.
Dobo
İsmiyle yine akıllarda merak uyandıran bu yemek, Mardin’den başka hiçbir yerde bulamayacağınız bir lezzettir. Mardin ilinin kozmopolittik kültürünü en iyi yansıtan yemek çeşididir. Dobo aslında Süryani mutfağının bir temsilcisidir. Üzerine yoğurt sürülerek bol sarımsakla soslanmış et tandır da pişirilir. Yanına soğan, patlıcan ve pilav koyularak servis edilir.
Kahiye Tatlısı
Mardin denilince akla gelen ilk tatlılardan birisidir. Püf noktası ise künefe de olduğu gibi peynirindedir. Hazırlanışı ise şu şekildedir. Künefe peyniri ile hamuru hazırlanır. Daha sonra üzerine şerbet gezdirilir. Taze Antep fıstığı ile süslenir. Genellikle yanında Mardin’in meşhur mırrası ile servis edilir.
Sumak Şerbeti
Mardin denilince elbette akla gelen etli yemekler dışında, çeşitli meşrubatları da vardır. Bunlardan en ilginç olanı ise sumak şerbetidir. Ülkemizde Mardin dışında neredeyse hiçbir yerde bilinmemektedir. Tam bir şifa kaynağı olan bu şerbet şu şekilde hazırlanır. Sumak çekirdekleri ılık suda bir süre bekletilir. Daha sonra limon suyu ve bal ile tatlandırılır. Süzülmeye bırakılır. Hazır hale gelen şerbetin içerisine isteğe göre buz, tarçın, zencefil de eklenebilir.