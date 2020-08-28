Maraş dondurmasına kavuşmak Kosovalıları mutlu etti

Türkiye’deki iş insanları koronavirüs (Covid-19) salgınına rağmen Kosova’da yatırımlarını sürdürmeye devam ediyor.

Keçi sütünden yapılan Kahramanmaraş'ın yöresel lezzeti Maraş dondurması Kosova’da ilk defa ülkenin güney bölgesinde yer alan Prizren’de satışa çıktı.

Prizren’de turistlerin ağırlıkla bulunduğu Şadırvan’da Türk girişimcilerin açtığı iş yerleri, İstanbul’u aratmadı.



KOSOVALILAR DONDURMAYA AKIN ETTİ



Demirören Haber Ajansına (DHA) konuşan İbrahim Doğru, Kosovalıların Maraş dondurmasını çok sevdiğini söyledi.

Lahmacun, pide ve geleneksel Türk mutfağına ait diğer lezzetlerin de yer aldığı restoran ve kafeler, hem dışardan gelen gurbetçiler hem de Prizren halkı tarafından ilgi görüyor.

Mahmut Sezer de, işlerinin pandemi nedeniyle etkilenmesine rağmen durumdan memnun olduklarını belirtti. Türk girişimciler koronavirüs salgınına karşın Kosova’da yatırımlarının devam edeceklerini ifade etti.