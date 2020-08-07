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Mutfak Tüyoları
Fotoğraf: Alamy
Haber Giriş: 07.08.2020 - 10:24,Son Güncelleme:

Mantolama nedir? Yemekte mantolama nasıl yapılır?

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Mantolama nedir? Yemekte mantolama nasıl yapılır?
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Televizyonlardaki yemek programlarında profesyonel şeflerin kullandıkları terimler ve yemekleri hazırlarken yaptıkları işlemler, izleyicilerin merakına neden oluyor. Bu terimler arasında son olarak mantolama öne çıktı. Peki mantolama nedir, yemekte mantolama nasıl yapılır?

Mantolama tavada pişirilen, et, tavuk, deniz ürünü gibi malzemelere uygulanan bir işlem.

Kızgın tavada mühürlenen malzemenin tereyağıyla yağlanması diye tanımlayabileceğimiz mantolamanın özel bir tekniği var.

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Ürünün miktarına bağlı olarak bolca tereyağı tavaya ekleniyor. Ancak katı haldeki tereyağı doğrudan ürüne sürülmüyor. Bunun yerine tereyağı tavanın içinde eritildikten sonra bir kaşık yardımıyla etin üzerine bol bol dökülerek mantolama işlemi tamamlanıyor.

Mantolama etin dış yüzeyinin kurumadan güzelce pişirilmesini sağlıyor.

Bu yağın içine ayrıca kekik, biberiye gibi aromatik otlar da ilave edilebiliyor.

Cafe de Paris Soslu Bonfile | Mucize Lezzetler
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