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Fotoğraf: Alamy
Haber Giriş: 28.02.2020 - 16:26,Son Güncelleme:/

Mantı salatası tarifi

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Mantı salatası tarifi
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Mantı salatası özellikle altın günlerinde karşımıza çıkan ve deneyen herkesin çok beğendiği lezzetlerden. İçindeki nohut sayesinde lezzeti ve besleyiciliği de artan mantı salatasını siz de çok fazla zahmet etmeden kendi mutfağınızda hazırlayabilirsiniz. İşte çok lezzetli ve doyurucu mantı salatası tarifimiz…

  • Ocakta
  • 6+ Kişilik
  • 30-60 dk

Yapımı için malzemeler

  • 500 gram hazır mantı
  • 4 adet közlenmiş kırmızı biber
  • 1 su bardağı haşlanmış nohut
  • 1 demet maydanoz
  • 1 demet dereotu
  • Karabiber
  • Tuz
  • 1 adet limon
  • Zeytinyağı

Mantı salatası tarifi nasıl yapılır?

Nohudu 8-10 saat önceden ıslatın.

Salatayı yapacağınız zaman nohutları haşlayıp süzün ve geniş bir salata kasesinde soğumaya bırakın.

Mantıları da haşlayıp süzün ve nohutlara ilave edin.

Dereotu, maydanoz ve biberleri ince ince doğrayın ve diğer malzemelere ekleyin.

Limon suyu, zeytinyağı, tuz ve karabiberi karıştırıp salatanın üzerine gezdirin.

Hepsini harmanlayıp servis yapın. Afiyet olsun…

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