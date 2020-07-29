Mantarlı risotto tarifi ve malzeme listesi! Mantarlı risortto nasıl yapılır?

Mantarlı risotto sofralarında yenilik arayanlar için tercih edilebilecek lezzetlerden. Pirincin nişastasını salmasıyla kremamsı bir tat alan risottoyu mantarlı, safranlı, sebzeli, veya peynirli gibi pek çok değişik malzemeyle hazırlamak mümkün. Risotto yapımında sebze veya tavuk suyunu azar azar ilave etmeli, pirinçleri sürekli aynı yöne doğru karıştırmalı bu sayede içindeki nişastayı dışarı çıkartmalısınız. İşte, mantarlı risotto yapımı.

Yapımı için malzemeler

400 gram Arborio Pirinci

200 gram dilimlenmiş mantar

1 adet kuru soğan

2 diş sarımsak

1 çay bardağı parmesan peyniri

2 yemek kaşığı tereyağı

Tuz

Karabiber

Zeytinyağı

Mantarlı risotto tarifi Nasıl yapılır?

Zeytinyağını bir tavada ısıtıp mantarları ekleyin.

Tuz ve karabiber ilave ederek soteleyip, yaklaşık 5-6 dakika pişirin.

Başka bir tencerede 4 su bardağı suyu kaynatın ve bekletin.

Diğer taraftan soğanları küp küp doğrayıp zeytinyağında yumuşayana kadar kavurun.

Pirinci de ekleyip kısık ateşte kavurmaya devam edin.

Üzerine kaynamış sudan 1 kepçe alın ve pirince ilave edip karıştırarak kavurun.

Kaynamış sudan azar azar eklemeye devam edin.

Dilimlenmiş mantarları da ilave edip karıştırın.

2 kaşık tereyağı ve parmesan peynirini ilave ettikten sonra 4-5 dakika daha kısık ateşte pişirin.

Sıcak servis yapın.

Afiyet olsun...