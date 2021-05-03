Mantar yemeği nasıl yapılır? Püf noktalarıyla mantar yemeği tarifi
Mantar, içinde yer aldığı her tarifi güzelleştiren, farklı bir tada ulaştıran sebzelerimizdendir. Birçok farklı çeşidi olsa da kültür mantarı, mantar yemeklerinde en sık kullanılan türlerdendir. Efsane tadının yanında aynı zamanda kolay, pratik yapımıyla da dikkat çeken mantar yemeği, hala akşama ne pişirsem diye düşünenler için harika bir kurtarıcı olabilir. Siz de bu soruyu kendinize soranlardansanız, hemen şimdi mantar yemeği hem de püf noktalarıyla karşınızda…
Mantar yemeği tarifi içerisinde her mevsim tüketilen ve kısa sürede hazırlanan özel yemeklerden biridir. İster ana yemek olarak isterseniz de et veya makarnanın içerisinde zevkle kullanabilirsiniz. Peki, mantar yemeği nasıl yapılır? İşte püf noktalarıyla mantar yemeği tarifi.
Mantar Yemeği Malzemeleri
500 gram mantar
1 adet kuru soğan
1 adet yeşil biber
1 adet kapya biberi
2 diş sarımsak
2-3 adet domates
Karabiber
Tuz
Mantar Yemeği Nasıl Yapılır?
Mantar yemeği için öncelikle soğan, sarımsak ve biberleri ince ince doğrayın.
Mantarları da temizledikten sonra orta büyüklükte doğrayın.
Zeytinyağını tavaya alıp soğanı ekleyin ve 1 dakika kadar kavurun.
Hazırlayacağınız mantar yemeğine sarımsak ve biberi de ekleyip kavurun.
Daha sonra mantarları da ilave edip karıştırın ve orta ateşte kavurun.
Suyunu salıp tekrar çekene kadar ara ara karıştırın.
Domateslerin kabuğunu soyun ve rendeleyin.
Mantarlar suyunu çekince domates, su ve tuzu da ilave edip karıştırın.
Mantar yemeği suyunu iyice çekene kadar pişirip ocaktan alın. Afiyet olsun.