Mantar yemeği nasıl yapılır? Püf noktalarıyla mantar yemeği tarifi

Mantar yemeği tarifi içerisinde her mevsim tüketilen ve kısa sürede hazırlanan özel yemeklerden biridir. İster ana yemek olarak isterseniz de et veya makarnanın içerisinde zevkle kullanabilirsiniz. Peki, mantar yemeği nasıl yapılır? İşte püf noktalarıyla mantar yemeği tarifi.

Mantar Yemeği Malzemeleri

500 gram mantar

1 adet kuru soğan

1 adet yeşil biber

1 adet kapya biberi

2 diş sarımsak

2-3 adet domates

Karabiber

Tuz

Mantar Yemeği Nasıl Yapılır?

Mantar yemeği için öncelikle soğan, sarımsak ve biberleri ince ince doğrayın.

Mantarları da temizledikten sonra orta büyüklükte doğrayın.

Zeytinyağını tavaya alıp soğanı ekleyin ve 1 dakika kadar kavurun.

Hazırlayacağınız mantar yemeğine sarımsak ve biberi de ekleyip kavurun.

Daha sonra mantarları da ilave edip karıştırın ve orta ateşte kavurun.

Suyunu salıp tekrar çekene kadar ara ara karıştırın.

Domateslerin kabuğunu soyun ve rendeleyin.

Mantarlar suyunu çekince domates, su ve tuzu da ilave edip karıştırın.

Mantar yemeği suyunu iyice çekene kadar pişirip ocaktan alın. Afiyet olsun.