Mantar nasıl kurutulur? Evde fırında ve güneşte kültür, sinek ve porçini ile kanlıca mantarı kurutma

Mantarlar dünyanın hemen hemen her yerinde bulunmaktadır. Özellikle Nemli yerlerde çok daha fazla görülmektedirler. Yeryüzünde bir buçuk milyon kadar mantar türünün olduğu düşünülmekteyse de çağımızda yalnızca altmış dokuz bin kadar türü tanımlanmıştır. Mantarlar, doğa içerisinde besin döngüsünü sağlamakta olan önemli ayrıştırıcılar olmalarından dolayı ekolojik olarak oldukça önemli canlılardır.

Fırında Kültür, Sinek ve Porçini ile Kanlıca Mantarı Nasıl Kurutulur?

Fırın önceden ısıtılır. Fırını 150F / 65 derece olacak şekilde ısıtılır.

Mantarlar su ile yıkanır. Gerektiğinde ise sebze ya da mantar fırçası aracılığı ile nazik bir şekilde fırçalayarak mantarlar iyi bir şekilde temizlenir. Mantarları yıkamak köşede kalan ve cırcır bölgelerindeki bütün kirlerin alınmasına yardımcı olmaktadır.

Arzu edilirse, önce mantarlar dilimlenip sonra yıkanabilir. Kültür, sinek, porçini ile kanlıca mantarlar 1/8 dilimine ve 1/4 inç kalınlığında dilimlenir. Daha kalın olan dilimlerin kuruması çok daha uzun sürmektedir. Bir dehidratör yerine fırının kullanılması durumunda bunun daha çok dikkate alınması gerekmektedir çünkü saatlerce sürmektedir.

Dilimlenmiş olan mantarlar temiz bulaşık bezine yayılır. Havlu gevşek biçimde sarılır ve yüzey nemlerini gidermek amacı ile hafifçe sıkıştırılır. Temizlenmiş ve dilimlenmiş mantarlar, pişirme tabakasının üstüne yerleştirilir; bu parçaların hiçbirinin dokunmadığından ya da çakışmadığından emin olunması gerekmektedir.

Fırın tabakası fırına yerleştirilir ve 1 saat bekletilir. Mantar dilimleri çevrilir ve bir saat daha fırında bekletilir. İki saat sonra mantarların üstünde kuruluğun olup olmadığından emin olmak gerekmektedir.

Mantarlar fırından çıkarılır ve kuru olup olmadığının kontrol edilmesinden önce soğumalarını beklenir. Soğutma süresi son derece önemlidir, bunun sebebi fırından çıkan kurabiyelerde olduğu gibi mantarlar da serinledikleri kadar gevrekleşmektedirler. Eğer mantar bütünüyle kuru değil ise, tekrar çevrilir ve 30 dakika daha fırında döndürülür. Yarım saatte bir kuruluğu kontrol edilir.

Kurutulmuş olan mantarların cam kavanozlara aktarılmasından önce bütünüyle soğumasına izin verilmesi gerekmektedir. Kapaklar ile sıkıca örtülür.

Kavanozları mantarın çeşitlerine göre ve kurutulduğu tarihe göre etiketlemek gerekmektedir. Kurutulmuş mantarların bir yıl içinde kullanacağından emin olmak gerekmektedir. Kavanozlar direkt olarak ışıktan ya da ısıdan uzakta saklanmalıdır.

Güneşte Kültür, Sinek ve Porçini ile Kanlıca Mantarı Nasıl Kurutulur?

Mantarların güneş ile kurutulabilmesi için belirli aşamaların takip edilmesi gerekmektedir. İlk olarak mantarlar yıkanır. Böylece üzerinde bulunan kirlerden temizlenmiş olur. Mantarlar ince bir şekilde doğranır. Daha sonra temiz bir bezin üzerine serilerek güneşli, kuru ve esen bir yerde kurumaya bırakılır. Kurutulmuş olan mantarlar cam bir kavanozun içerisinde bir yıl boyunca dayanabilmektedir. Tarihin unutulmaması için kavanozun üzerine kurutulduğu tarihin yazılması uygun bir teknik olmaktadır.

Kurutulmuş Mantarların Kullanım Tavsiyesi Nedir?

Kurutulmuş olan kültür, sinek, poçini ve kanlıca mantarlarını, sıcak su içerisinde bekletilerek şişmesini sağlamak gerekmektedir. Böylece pilavlarda, omletlerde, pizzada, tavuk ya da et yemeklerinde kısa bir deyiş ile taze mantarların kullanıldığı her çeşit yemeklerde kullanabilmektedir. bununla birlikte kurutulmuş mantarlar blender içerisinde çekilerek toz haline getirilebilmektedir. Bu sayede yemekler içerisinde lezzet artırıcı olarak veya baharat karışımı yaparak kullanılabilmektedir.

Mantar Nasıl Muhafaza Edilir?

Kültür mantarlarını buzdolabı içerisinde uzun süre saklayabilmek için kesinlikle hava alması sağlanmalıdır. Kültür mantarları alındıktan sonra ağzı açık olan bir kap içerisine koyulup bir hafta süresince bu şekilde muhafaza edilebilmektedir. Bir haftadan sonra ise rengi yavaş yavaş kararmaya başlamaktadır. Poşete koyularak saklanması durumunda ise çabuk bozulmaktadır.