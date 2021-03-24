Malva pudingi nasıl yapılır? İşte malva pudingi malzemeleri

Malva pudingi Güney Afrika kökenli tatlı bir pudingdir. Süngerimsi karamelize bir dokuya sahiptir. Birçok Güney Afrika restoranı bu tatlıyı sunmaktadır. Güney Afrika'daki konukseverlik elçisi Colin Cowie'ye göre, puding adını Malva adlı bir kadından alıyor.

MALVA PUDİNGİ MALZEMELERİ

250 ml toz şeker

2 yumurta

300 ml un

2 yemek kaşığı kayısı reçeli

5 ml karbonat

2 ml kabartma tozu

1/2 çay kaşığı tuz

15 ml sirke

30 ml tereyağı

125 ml süt

Sosu İçin;

200 ml krema

100 ml şeker

100 ml sıcak su

100 gr tereyağı(isteğe göre)

1 paket vanilya

MALVA PUDİNGİ YAPIMI

Malva pudinginin yapımı için öncelikli olarak keki hazırlamaya başlayın. Keki için önce yumurta ve şekeri köpürene kadar çıprın. Karışıma kayısı marmeladı ve sirkeyi de ekledikten sonra karıştın. Ayrı bir kapta sütü hafifçe ısıtın ve ocaktan alın içerisine tereyağını atıp eritin ve karışıma ekleyin.

Son olarak toz malzemeler olan un, kabartma tozu ve tuzu eleyerek karışıma ekleyin. Fırın kabınızı yağlayın ve karışımı içerisine döküp 180 derecede ısıtılmış fırında yarım saat kadar pişirin.

Pişen kek ilk sıcaklığını atarken derin bir kapta su, şeker ve kremayı bir taşım kaynatın.Kayanayan şerbeti ocaktan alın ve tereyağı ve vanilini ekleyerek içerisinde eritin.

Şerbeti hemen kekin üstüne dökün ve çekmesi için 30 dk. kadar dinlendirin.

Keki soğumaya aldıktan sonra sosu için süt, krema, yumurta sarıları ve şekeri iyice çırpın. Çırpılmış karışımı kısık ateşte kesilmesine izin vermeden sürekli karıştırarak pişirin. Son olarak vanilini de ekleyip sosu ılınması için başka bir kaba alın.

Malva puding keki soğuduktan sonra sostan hafifçe gezdirerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.