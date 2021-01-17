Malatya'nın Hıdırellez yemeği de coğrafi işaretle tescillendi

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, belediye olarak ‘Akçadağ kömbesi’ için Türk Patent ve Marka Kurumu'na coğrafi işaret alma adına 2,5 yıl önce başvuruda bulunduklarını ifade etti.

Yapılan değerlendirme neticesinde sonuçların, Türk Patent ve Marka Kurumu'nun 15 Ocak 2021 tarihli Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Bülteni'nde de yayınlanarak askıya çıkarıldığını kaydeden Kazgan, “3 aylık bir askı sürecinden sonra herhangi bir itiraz olmadığı takdirde Akçadağ kömbemiz tescil belgesi alacaktır. Belediyemize ve ilçemize hayırlı olsun” dedi.

27 Nisan 2018 tarihinde Türk Patent Kurumu'na yapılan başvuruda Akçadağ kömbesinin yapılışının kepekli esmer undan elde edilen hamurun yufka şeklinde açılıp iki parçaya ayrıldıktan sonra arasına harç konulup odun ateşinde pişirilmesi suretiyle olduğu belirtilerek içerisine ise kavurma veya kavrulmuş kıyma konulduğu ifade edildi.

Pişirmede, sac veya teşt olarak adlandırılan ve yaklaşık 1 metre çapındaki bakır leğende pişirilen kömbenin üretiminin ustalık becerisi gerektirdiği ve geçmişinin ise eskiye dayandığı vurgulandı.

Akçadağ’da Hıdırellez kutlamalarında kömbenin üretilerek komşular arasında dağıtılması geleneğinin de bulunduğu belirtilen başvuru belgesinde bu sebeplerle coğrafi sınır ile ün bağı bulunduğu dile getirildi.