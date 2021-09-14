Malaga pastası tarifi: Evde kolay malaga nasıl yapılır?

Dikkat çekici ismiyle, çikolatalı ganaj sosuyla ve doya doya muz keyfiyle çay sohbetlerinize ortak olmayı hak eden malaga tatlısı, gününüze enerji katıyor. Evde kolay malzemelerle bu harika tatlıyı hazırlamak istiyor ve malaga nasıl yapılır merak ediyorsanız, işte size malaga tatlısı tarifi ve yapım aşamaları…

Malaga Pastası Tarifi İçin Malzemeler

1 kat pasta keki

4 adet muz

Antep fıstığı kırıntısı

Kreması için:

1 su bardağı süt

1 çay bardağı un

3 yemek kaşığı şeker

50 gram tereyağı

Ganaj için:

200 mililitre krema

240 gram çikolata

Malaga Pastası Nasıl Yapılır?

Kremasını yapmakla başlayın. Süt, un ve şekeri tencereye alın.

İyice çırpıp, koyulaşana kadar pişirin.

Tereyağını ekleyin ve karıştırarak eritin.

Karışımı ocaktan alıp ılınmaya bırakın.

Bu esnada ganajı hazırlayın.

Sıvı kremayı ocakta kaynatmadan ısıtın.

Küçük küçük dilimlediğiniz çikolataları içine koyarak eritin.

Soğuması için dolaba kaldırın.

Pandispanyayı muzların boyutuna göre kesin.

Soğuyan kremadan kestiğiniz kek dilimlerinin üzerine sürün ve üzerine muz koyun.

Aynı işlemi bütün pandispanya dilimlerine uygulayın.

Fırın tepsisinin üzerine, fırın telini koyun.

Malagaları aralıklarla dizin.

Soğumuş ganaj sosunu muzların üstüne dökün.

Malagaların her tarafının sosla kaplandığına emin olun.

Bir tabağa fıstık parçalarını koyun.

Malagaların yanlarını fıstık parçalarına bulayın.

Fırın telinden tepsiye süzülen çikolata soslarını buzdolabı poşetine alın.

Köşesini iğne ile delerek malagaların üzerini süsleyebilirsiniz.

30-40 dakika buzdolabında dinlendikten sonra, malaga tatlısını servis edebilirsiniz hazır.

Afiyet olsun…