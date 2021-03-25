Malaga pasta nasıl yapılır? Malaga pasta tarifi

Malaga pastası, muzlu tatlıları sevenler için nefis bir alternatif. Kısa sürede pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz bu nefis lezzet, çay saatlerinizin vazgeçilmezleri arasına girecek.

MALAGA PASTASI MALZEMELERİ:

1 paket kakaolu pasta keki

7-8 adet muz

Çekilmiş Antep fıstığı

Kreması için:

1 yumurta sarısı

3,5 su bardağı süt

1 tatlı kaşığı tereyağı

3 yemek kaşığı un

4 yemek kaşığı şeker

3 yemek kaşığı nişasta

1 paket toz krem şanti

1 paket vanilya

Ganaj için:

240 gram çikolata

200 mililitre krema

MALAGA PASTASI YAPIMI

Pastanızın yapımına kremasını hazırlayarak başlayın. Süt, ve suyu tencereye alın. Üzerine yumurtanın sarısını, şeker, un ve nişastayı da ekleyip iyice çırpın. Daha sonra kremanız koyu bir kıvama ulaşana kadar pişirin. Ardından tereyağı ve vanilyayı ekleyip güzelce karıştırın. Karışımı ocaktan alıp ılımaya bırakın. Kremanız soğuduktan sonra içerisine krem şanti ilave edip mikserle karıştırın. Daha sonra soğuması için buzdolabına koyun.

Bu sırada da ganajı hazırlayın. Sıvı kremayı küçük bir tencereye ekleyin ve kaynatmadan ısıtın.

Çikolataları da küçük parçalar haline getirip kremanın içinde eritin. Karışımınız pürüzsüz bir hal alına kadar karıştırın ve ardından soğuması için bir kenara alın.

Pandispanyayı muzların boyutuna göre kesin. Soğuyan kremayı kestiğiniz kek dilimlerinin üzerine sürün ve üzerine muz koyun. Aynı işlemi pandispanya dilimlerinin tamamına uygulayın. Fırın tepsisinin üzerine, fırın telini koyun. Muzlu malagaları aralıklarla dizin. Soğuyan ganaj sosunu muzların üstüne dökün. Malagaların her tarafının sosla kaplanmasına dikkat edin. Fıstık parçalarını bir tabağa koyun. Malagaların yan taraflarını fıstık parçalarına bulayın. Daha sonra malagalarınızı 1 saat kadar buzdolabında dinlendirip servis edebilirsiniz.