Makarna pastası nasıl yapılır? Makarna pastası tarifi

Makarna Pastası Malzemeleri



750 gr. kalem makarna

Su

Tuz

1 su bardağı rendelenmiş kaşar

İç Harç için Malzemeler

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet orta boy soğan

400 gr. kıyma

2 diş sarımsak

1 adet havuç

2 avuç ıspanak

6 adet domates – küçük küp doğranmış

Tuz

Karabiber



Üzeri için Malzemeler



Rendelenmiş kaşar peyniri



Makarna Pastası Nasıl Yapılır?



Büyük bir tencerede makarnayı haşlamak için su kaynatın.



İçerisine tuz ve makarnaların yapışmaması için yağ ekledikten sonra makarnaları ekleyin.

Piştikten sonra, makarnalarınızın suyunu süzün ve geniş bir kaba alın.

Makarnalarınızın üzerine rendelediğiniz eski kaşar peynirini ekleyin ve karıştırarak bir kenarda bekletin.

İç Harç için;



Rendenin kalın tarafıyla havucu rendeleyin.

Ispanakları ince ince doğrayın.

Soğanı ve sarımsağı küçük küp doğradıktan sonra tavanızı ocağa alın ve zeytinyağını ekleyin.

Yağınız ısınınca soğanı ekleyip, kavurun.

Soğanlarınız renk alınca, kıymayı ilave edin ve kavurmaya devam edin.

Rendelenmiş havucu ve sarımsakları ekleyip, kavurmaya devam edin.

Küçük küp doğradığınız domatesleri suyuyla beraber ekleyin.

Tuz ve karabiberi ekleyin ve domates hafif suyunu çekene kadar pişirin.

Ateşten almaya yakın, ince doğradığınız ıspanakları ekleyin, karıştırın ve ocaktan alın.

26 cm’lik kilitli kek kalıbınızın tabanına fırın kağıdı koyun ve kilidini kapatın.

Kalıbı hafif eğik tutarak kalem makarnaları diklemesine, aralarında hiç boşluk kalmayacak şekilde dizin.

Hazırladığınız iç harcı makarnalarınızın üzerine ekleyin ve makarnaların içerisine de gelecek şekilde bir spatula yardımıyla iyice yayın.

Üzerine rendelediğiniz kaşar peynirini serpiştirin ve 200 derecede önceden ısıtılmış fırında kaşar peynirler eriyip, hafif renk alana kadar pişirin.

Makarnayı fırından çıkardıktan sonra 15 dakika bekleterek biraz soğutun.

Keskin bir bıçak yardımıyla kenarlarından ayrılmasını sağlayın.

Dilimleyerek ve üstünü fesleğenle süsleyerek servis edin.