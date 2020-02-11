Makarna pastası nasıl yapılır? Makarna pastası tarifi
Makarna pastası, herkesin severek tükettiği makarnanın en iştah acıcı ve en lezzetli tariflerinden biri. Yemek yapmaya yeni başlayanların da kolayca yapabileceği makarna pastası tarifindeki malzemeleri damak tadınıza göre değiştirebilirsiniz. Peki, makarna pastası nasıl yapılır? İşte adım adım makarna pastası tarifi…
Makarna Pastası Malzemeleri
750 gr. kalem makarna
Su
Tuz
1 su bardağı rendelenmiş kaşar
İç Harç için Malzemeler
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 adet orta boy soğan
400 gr. kıyma
2 diş sarımsak
1 adet havuç
2 avuç ıspanak
6 adet domates – küçük küp doğranmış
Tuz
Karabiber
Üzeri için Malzemeler
Rendelenmiş kaşar peyniri
Makarna Pastası Nasıl Yapılır?
Büyük bir tencerede makarnayı haşlamak için su kaynatın.
İçerisine tuz ve makarnaların yapışmaması için yağ ekledikten sonra makarnaları ekleyin.
Piştikten sonra, makarnalarınızın suyunu süzün ve geniş bir kaba alın.
Makarnalarınızın üzerine rendelediğiniz eski kaşar peynirini ekleyin ve karıştırarak bir kenarda bekletin.
İç Harç için;
Rendenin kalın tarafıyla havucu rendeleyin.
Ispanakları ince ince doğrayın.
Soğanı ve sarımsağı küçük küp doğradıktan sonra tavanızı ocağa alın ve zeytinyağını ekleyin.
Yağınız ısınınca soğanı ekleyip, kavurun.
Soğanlarınız renk alınca, kıymayı ilave edin ve kavurmaya devam edin.
Rendelenmiş havucu ve sarımsakları ekleyip, kavurmaya devam edin.
Küçük küp doğradığınız domatesleri suyuyla beraber ekleyin.
Tuz ve karabiberi ekleyin ve domates hafif suyunu çekene kadar pişirin.
Ateşten almaya yakın, ince doğradığınız ıspanakları ekleyin, karıştırın ve ocaktan alın.
26 cm’lik kilitli kek kalıbınızın tabanına fırın kağıdı koyun ve kilidini kapatın.
Kalıbı hafif eğik tutarak kalem makarnaları diklemesine, aralarında hiç boşluk kalmayacak şekilde dizin.
Hazırladığınız iç harcı makarnalarınızın üzerine ekleyin ve makarnaların içerisine de gelecek şekilde bir spatula yardımıyla iyice yayın.
Üzerine rendelediğiniz kaşar peynirini serpiştirin ve 200 derecede önceden ısıtılmış fırında kaşar peynirler eriyip, hafif renk alana kadar pişirin.
Makarnayı fırından çıkardıktan sonra 15 dakika bekleterek biraz soğutun.
Keskin bir bıçak yardımıyla kenarlarından ayrılmasını sağlayın.
Dilimleyerek ve üstünü fesleğenle süsleyerek servis edin.