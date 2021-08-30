Makarna hamuru nasıl yapılır, nasıl saklanır, nasıl kurutulur? Evde makarna hamuru yapımı için püf noktaları

Ev yapımı İtalyan makarna ya da diğer adıyla erişte, yaz sonu hazırlıklarından biri olarak baş sırada yerini almaya başladı. Kış boyunca afiyetle ve pratik bir şekilde dilerseniz birbirinden çeşitli soslarla öğünlerinize dahil edebileceğiniz makarna hamuru nasıl yapılır merak edenlerdenseniz, işte kolay ve pratik bir şekilde makarna hamuru yapımı ve püf noktaları karşınızda…

Makarna Hamuru Malzemeleri

300 gram un

3 yumurta

Tuz

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Makarna Hamuru Nasıl Yapılır?

Geniş bir kaba unu eleyin ve bir tutam tuz ekleyip karıştırın.

Ardından unun ortasını açın ve yumurtaları kırın.

Zeytinyağını da ekledikten sonra yumurtaları çatal yardımıyla çırpın.

Daha sonra kenarlardan unu yavaş yavaş karıştırarak yoğurmaya başlayın.

Hamur yumuşak ama yapış yapış olmayacak kıvama gelene kadar yoğurmaya devam edin.

Hamurunuz hazır olduktan sonra üzerini streçle örtüp yarım saat dinlendirin.

Eğer makarna makineniz varsa hamurunuzu eşit parçalara bölüp makinenizden ince bir hamur elde edene kadar 5-6 kez geçirerek açın.

Makineniz yoksa açabileceğiniz kadar hamur parçası alıp unladığınız yüzeyde merdane yardımıyla açın.

Hamur olabildiğince ince olmalı.

Çok çabuk kurumaya başlayacağından, hemen kesmeyecekseniz açtığınız hamurların üstünü örtün.

Ardından açtığınız hamurdan dilediğiniz kalınlıkta makarnalar kesin.

Daha sonra kestiğiniz makarnaları elinizle dağıtarak unlu yüzeye koyup üstüne yine un serperek 20 dakika kurumaya bırakın.

Pişirmek için suyu kaynatın ve kaynayan suya makarnaları atın.

Yaklaşık 5 dakika pişirdikten sonra makarnanız hazır.

Makarna Hamuru Nasıl Kurutulur?

Makarna hamurlarının yapışkan olmaması için makarna şekillerine kesmeden önce yaklaşık 15 dakika kurumaya bırakın. Makarayı altı unlanmış bir tepsinin içinde bekletebilirsiniz.

Kurumaya devam etmek için makarnaları daire şeklinde yuvarlayarak unlu bir fırın tepsisine geri serin. Her iki tarafın eşit şekilde kurumasına izin vermek için şekilleri kurutma işlemi sırasında sık sık çevirin.

Makarna kesildikten sonra yumuşak makarnayı 15 dakika, sert kuru makarna için en az 1 saat boyunca kurutmalısınız.

Makarna Hamuru Nasıl Saklanır?

Spagetti gibi İtalyan makarna yapacaksanız o zaman bir sandalyenin arkasına temiz bir bez koyun. Makarnaları bu bezin üzerine koyun. Böylece yapışması önlenecektir. Ayrıca bu işlem ile makarnanın kıvrılması önlenmiş olacaktır

Makarnayı hava geçirmez kaplara veya fermuar kilitli plastik poşetlere yerleştirin. Yumuşak makarna buzdolabında saklanmalı ve birkaç gün içinde yenilmelidir. Sert, kurutulmuş makarna bir dolapta birkaç ay saklanabilir.