Mahluta çorbası tarifi: Mahluta çorbası nasıl yapılır, hangi yöreye ait?

Mahluta çorbası, Anadolu’nun en keyifli yöresel çorbalarından biri. Mersin, Adana, Hatay, Malatya, Mardin gibi birçok şehrimizin mutfağında karşımıza çıkabilen mahluta çorbası için mis gibi kimyon kokulu bir mercimek çorbası diyebiliriz. Siz de mahluta çorbasını evinizde denemek isterseniz, işte malzemeleri ve yapılış aşamaları…

MAHLUTA ÇORBASI MALZEMELERİ

1 su bardağı kırmızı mercimek

Çeyrek su bardağı pirinç

Çeyrek su bardağı bulgur

1 adet kuru soğan

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 tatlı kaşığı kimyon

2 litre su

MAHLUTA ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Mercimeği, bulguru ve pirinci yıkayıp tencereye alın.

Üzerine suyu ekleyip pirinçleri yumuşayana kadar pişirin.

Diğer yanda soğanı yemeklik doğrayın.

Bir tavada zeytinyağını kızdırıp soğanları yağda kavurun.

Tereyağını ve salçayı da ekleyip kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edin.

Baharatları da soğana ilave edip karıştırdıktan sonra mercimeklere ilave edin.

Bir taşım daha kaynattığınız çorbayı kaselere bölüştürün.

Limon suyu ekleyip servis edin. Afiyet olsun…