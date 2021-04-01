Magnolia nasıl yapılır? İşte evde magnolia tatlısı yapımı için malzemeler

Magnolia, New York'un ünlü Magnolia Bakery'sinin imza lezzeti ve bugün dünyada en tanınan tatlılardan biri. Farklı meyvelerle hazırlayabileceğiniz magnolia, çilekli de ayrı bir lezzetli. Bu tarifi çok seveceksiniz.

MAGNOLİA İÇİN MALZEMELER:

8 adet çilek

5 su bardağı süt

1 kutu krema (200 ml)

2 yemek kaşığı un

2 adet yumurta sarısı

2 paket bisküvi

1 paket vanilya

Yarım çay bardağı buğday nişastası

MAGNOLİA YAPIMI:

Bisküvileri blender'dan geçirip toz haline getirin. Krema dışındaki diğer malzemeleri de tencereye alıp pişirin. Sütlü karşımınız hazır olduktan sonra kenara alıp soğutun. Soğuyunca da kremayı ilave edip pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın.

Kaselerin ya da küçük kavanozların tabanına robotta çektiğiniz bisküvilerden 2 yemek kaşığı kadar koyun. Üzerine çilek dilimlerini yerinde tutacak kadar muhallebi ekleyin. Çilek dilimlerini kavanozun iç yüzeyine yerleştirin. Üzerine yeniden muhallebi koyup üzerini bisküvi kırıntıları ve çilek dilimleriyle süsleyin. Buzdolabında birkaç saat dinlendirip soğuttuğunuz magnolia’larınızı servis edebilirsiniz