Madımak Çorbası Tarifi ve Malzemeleri: Madımak çorbası nasıl yapılır, hangi yöreye ait?

Madımak çorba tarifi özellikle kış aylarında içinizi ısıtacak harika bir lezzet. Sivas yöresine ait olan Madımak çorbası yapımı da bir o kadar kolay ve pratiktir. Dilerseniz Madımak otunu temizledikten sonra dondurucuya da koyabilir, gerektiğinde çok kısa sürede çorbasını yapabilirsiniz. Peki, Madımak çorbası nasıl yapılır? İşte, Madımak çorbası tarifi detayları...

MADIMAK ÇORBASI MALZEMELERİ

Madımak otu

1 kuru soğan

2 yemek kaşığı bulgur

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı salça

1 yemek kaşığı sıvı yağ

İsteğe göre pul biber

Tuz

MADIMAK ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Öncelikle madımakları ayıklayıp kaynar su ile yıkayın ve iyice süzün.

Tencereye küp küp doğranmış soğanı alıp yağı ekledikten sonra rengi pembeleşinceye kadar kavurun.

Ardından salçayı atıp üzerine madımakları ekleyin.

Sıcak suyu da katıp bulguru ekleyin ve orta ateşte pişmeye bırakın.

Madımak yumuşadığında tuzunu ve pul biberi atarak altını kapatın. Afiyet olsun....