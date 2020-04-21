Macar kebabı tarifi
Macar kebabı içinde etiyle, çeşit çeşit sebzesiyle, beşamel sosuyla herkesin çok beğeneceği bir lezzet. Yapılışı biraz uzun ve zahmetli gibi görünüyor ancak lezzeti her şeye değiyor. Yanına bir de pilav yaptınız mı tamamdır. Siz de Macar kebabını evinizde yapmak, sevdiklerinizle birlikte bu nefis yemeğin tadını çıkarmak istiyorsanız malzemeleri ve yapılış aşamalarını aşağıda sıraladık. Afiyet olsun...
- Ocakta
- 6+ Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
- 500 gram kuşbaşı dana eti
- 1 adet patlıcan
- 1 su bardağı bezelye
- 2 adet patates
- 1 yemek kaşığı haşlanmış mısır
- 1 adet domates
- 1 diş sarımsak
- 100 gram kaşar
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- Tuz
- Karabiber
- 1 su bardağı sıvı yağ
Beşamel sosu için:
- 2 yemek kaşığı un
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1,5 su bardağı süt
- Tuz
- Karabiber
- Muskat cevizi rendesi
Macar kebabı tarifi Nasıl yapılır?
Patlıcanları ve patatesleri küp küp doğrayın.
Sıvı yağı kızdırıp patates ve patlıcanları yağda kızartın.
Fazla yağını süzdürmek için kağıt havlunun üzerine çıkarın.
Sarımsak, bezelye ve mısırı fırın kabında karıştırın.
Patates ve patlıcanı da ekleyin.
Üzerine tuz ve karabiber de serpiştirip hepsini güzelce harmanlayın.
Fırın kabının üzerini sebzelere değmeyecek şekilde alüminyum folyoyla kapatın.
Fırını 175 dereceye ayarlayıp biraz ısıttıktan sonra sebzeleri fırına verin ve 10 dakika pişirin.
Bu sürenin sonunda folyoyu kaldırıp sebzeleri 5 dakika daha pişirin.
Zeytinyağını ayrı bir tencerede kızdırıp etleri suyunu salıp yeniden çekene kadar kavurun.
Tuzunu ve karabiberini de ekleyip etleri ocaktan alın.
Kaşarı rendeleyin ve sebzelerin üzerine serpin.
Kavurduğunuz etleri de kaşarın üzerine yayın.
Beşamel sos için tereyağını sos tavasında eritip unu kokusu çıkana kadar kavurun.
Üzerine sütü azar azar ekleyip topak kalmayana kadar karıştıra karıştıra pişirin.
Tuz, karabiber ve muskat rendesini de ilave ettiğiniz beşamel sosu koyulaşınca ocaktan alın ve fırın kabındaki malzemenin üzerine her yerini kaplayacak şekilde yayın.
Yemeği yeniden fırına verin. Beşamel sos kızardığında Macar kebabı servise hazırdır. Afiyet olsun…