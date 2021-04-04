Mac and cheese nasıl yapılır? İşte mac and cheese tarifi

Mac and cheese'e bol peynirli fırın makarna da diyebiliriz. İçerisinde farklı peynirlerin yer aldığı bu nefis lezzet, haşlanan makarnaların bol peynirli sos ile buluşup fırına verilmesiyle hazırlanıyor. Siz de bu tarifi evinizde kolayca hazırlayabilirsiniz. Mutlaka deneyin.

MALZEMELER:

1 paket küçük taneli makarna

2 yemek kaşığı tereyağı

2 su bardağı soğuk süt

1 yemek kaşığı un

1 tatlı kaşığı hardal

Yarım su bardağı toz parmesan

1,5 su bardağı rendelenmiş cheddar

Yarım çay kaşığı tuz

Çeyrek çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı muskat rendesi

NASIL YAPILIR?

Makarnaları bir tencerede pişirip süzün. Sos tenceresini ocağa alıp tereyağını ekleyin. Tereyağı eriyince unu da ekleyin ve rengi değişene kadar kavurun. Üzerine yavaş yavaş soğuk sütü ekleyin ve topaklanmasını önlemek için karıştırın. Daha sonra karabiber, muskat rendesi ve tuzu ilave edip kısık ateşte yaklaşık 5 dakika kadar kaynatın. Sosunuz hazır olunca birkaç dakika ılınmasını bekleyip hardal ve rendelenmiş peynirleri ilave edin ve güzelce karıştırıp eritin.

Makarnayı sosla karıştırın ve fırın kabına alın. Üzerini düzeltip fırına verin. 180 derecede 20 dakika kadar pişirin. Üzeri kızarınca fırından çıkarın. Dilerseniz üzerine ince kıyılmış maydanoz ekleyerek servis edebilirsiniz.