Lübnan geceleri tatlısı nasıl yapılır? Lübnan geceleri tatlısı tarifi ve malzemeleri

Lübnan geceleri tatlısının yapılışı ve malzemeleri araştırılan konulardan biri oldu. Zengin mutfağı ile sevilen lezzetlere sahip olan Lübnan mutfağının vazgeçilmez tatlılarından biri olan Lübnan geceleri tatlısı malzemeleri arasında gül suyu, irmik ve sütte bulunuyor. İşte Lübnan geceleri tatlısı tarifi

LÜBNAN GECELERİ TATLISI MALZEMELERİ

1 litre süt, 1 su bardağı irmik, 2 yemek kaşığı gül suyu. Üzeri için ise 250 gr kaymak, 1 su bardağı ceviz içi-badem, 2 orta boy muz gerekiyor.

Şerbet için gerekli olan malzemeler arasında 3 su bardağı şeker, 1 su bardağı su, yarım kahve fincanı gül suyu ve bir damla limon bulunuyor.

LÜBNAN GECELERİ TATLISI NASIL YAPILIR?

Lübnan geceleri tatlısı yapımında ilk olarak irmik, süt ve gül suyu bir tencereye konulur. Kıvamlı bir hal alıncaya kadar kısık ateşte irmikler pişirilir. Bu karışım piştikten sunum yapılmak istenilen kaba alınır. Şerbet için bir tencereye şeker, su ve limon konulur ve kaynatılır. Soğuyan irmikli karışımın üzerine ilk önce kaymak sürülür. Daha sonra üzerine muz, ceviz ve badem eklenilir. Tatlının üzerine en son hazırlanan şerbet dökülür.

Afiyet olsun.