Loznik nedir, nasıl yapılır? İşte adım adım loznik tarifi

Loznik, Bulgaristan Muhacirlerinin özellikle Pomakların Kocaeli kent gastronomisine yaptığı önemli katkılardan biridir. Kartepe ilçesinin Karatepe köyünde halen yaygın olarak yapılmaktadır. Klasik loznik tarifi şöyledir. Mısır unu, yoğurt, sıvı yağ, taze soğan, nane, tuz, çok az şeker ve istenilen baharatlar karıştırılarak boza kıvamında bir hamur yapılır. Tepsiye yayılan taze asma yapraklarının üzerine hazırlanan bu harç dökülür ve üstüne tekrar taze asma yaprakları konulur.

LOZNİK İÇİN MALZEMELER (Asma Pidesi)

250 gram asma yaprağı

2 su bardağı mısır unu

1,5 su bardağı yoğurt

2 kahve fincanı zeytinyağı

1 demet taze soğan

2 dal pırasa

Yarım demet maydanoz

Yarım su bardağı su

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 silme tatlı kaşığı tuz

LOZNİK NASIL YAPILIR?

Derince bir kabın içine yoğurdu alın.

İçine mısır ununu ilave edin ve güzelce karıştırın.

Maydanozları, pırasaları, taze soğanları ince ince doğrayın ve içine ekleyin.

Su, tuz, ve şekeri de ilave edip iyice karıştırın. Boza kıvamında bir karışım elde edeceksiniz. Eğer kıvamı yoğun olursa biraz daha su ilavesi yapabilirsiniz.

Kaynayan suda asma yapraklarını 3 dakika kadar haşlayıp hemen çıkartın.

Yapışmaz tabanlı genişçe bir tavayı hafifçe yağlayın.

Asma yapraklarını, damarlı kısımları üstte kalacak şekilde ve tavanın kenarlarından hafifçe sarkacak şekilde tüm tavanın zeminine yerleştirin.

Hazırladığınız karışımı içine boşaltın ve yanlardan sarkan kenarları üstüne doğru kapatın.

Kalan boşlukları da asma yaprağıyla kaplayın ve ocağın altını açın.

Ara ara çevirerek yaklaşık 15 dakika pişirin.

Ardından bir tepsi yardımıyla ters yüz edin ve diğer tarafını da 15 dakika pişirin.

Bir servis tabağına alıp, dilimleyerek servis edin.