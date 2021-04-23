Lor tatlısı nasıl yapılır? Lor tatlısı tarifi

Peynirle hazırlanan tatlıları seviyorsanız, lor tatlısını mutlaka denemelisiniz. Ege mutfağına ait olan lor tatlısını hazırlarken peyinirini tuzsuz kullanmaya dikkat edin. Ayrıca tatlının sıcak ve şerbetinin de soğuk olması gerekiyor. Lor tatlısının malzemelerini ve yapılışını sizin için derledik.

MALZEMELER:

4 adet yumurta

500 gram tuzu lor peyniri

1 su bardağı un

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı pirinç unu

1 paket vanilya

1 paket kabarma tozu

1 limonun rendelenmiş kabuğu

Hindistan cevizi

Şerbeti için:

4 su bardağı su

4 su bardağı toz şeker

Yarım limonun suyu

NASIL YAPILIR?

İlk olarak tatlınızın şerbetini hazırlayın. Su ve şekeri tencerede kaynatın. Kaynayın limon suyunu ilave edip bir süre daha kaynatıp ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Geniş bir kaba lor peynirini ekleyin. Yumurtaları da ilave edip çırpın. Üzerine şeker, un, pirinç unu, limon kabuklarını, vanilya ve kabartma tozunu da ilave edip karıştırın. Hazırladığını hamuru bir pasta torbasına doldurun ve fırın tepsisine sıkın. Ardından fırına verip kızarana kadar pişirin. Fırından çıkarın ve soğuk şerbeti üzerine gezdirin. Tatlınız şerbetini çektikten sonra üzerini Hindistan cevizi ile süsleyip servis edebilirsiniz.