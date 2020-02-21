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Salata Tarifleri
Haber Giriş: 21.02.2020 - 14:15,Son Güncelleme:/

Limonlu brokoli salatası tarifi

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Limonlu brokoli salatası tarifi
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Kışın en güzel sebzelerinden biri olan brokoliyle nefis bir salata yapmaya ne dersiniz? Eğer düşünürseniz, sizin için pratik, sağlıklı ve nefis limonlu brokoli salatası tarifini hazırladık. İster et yemeklerinin yanında isterseniz de tek başına bir öğün olarak tercih edebilirsiniz. O halde, limonlu brokoli salatası ile sofranıza renk gelsin. İşte tarifi...

  • Buharda
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Yapımı için malzemeler

  • 1 adet brokoli
  • 1 adet limonun suyu
  • 1 diş sarımsak
  • Yarım çay bardağı zeytinyağı
  • Tuz

Limonlu brokoli salatası tarifi nasıl yapılır?

Brokoliyi haşlayın.

Sarımsağın kabuğunu soyun ve ezin.

Zeytinyağı, sarımsak ve limonu bir kasede karıştırın.

Brokoli haşlandıktan sonra üzerine hazırladığınız sosu gezdirin.

Afiyet olsun...

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