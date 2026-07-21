Limon tatlısı, serinletici lezzeti ve şık sunumuyla yaz sıcaklarında tatlı krizlerinize hem hafif hem pratik bir seçenek oluyor. Limon kabuklarının içinde ikram edilen bu tatlının yumuşacık kreması, limonun ekşiliğiyle enfes bir lezzet uyumu yakalıyor. Fırın çalıştırmadan az malzemeyle dakikalar içinde hazır hale geliyor. Buzdolabında soğudukça kıvam alan bu lezzet, üzerindeki limon kabuğunun kokusu ile iştahları açıyor. İşte, limon tatlısı için videolu tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...