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Limon tatlısı tarifi (Videolu)

Limon tatlısı tarifi (Videolu)

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Limon tatlısı, serinletici lezzeti ve şık sunumuyla yaz sıcaklarında tatlı krizlerinize hem hafif hem pratik bir seçenek oluyor. Limon kabuklarının içinde ikram edilen bu tatlının yumuşacık kreması, limonun ekşiliğiyle enfes bir lezzet uyumu yakalıyor. Fırın çalıştırmadan az malzemeyle dakikalar içinde hazır hale geliyor. Buzdolabında soğudukça kıvam alan bu lezzet, üzerindeki limon kabuğunun kokusu ile iştahları açıyor. İşte, limon tatlısı için videolu tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...

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Limon tatlısı tarifi (Videolu)
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Limon tatlısı tarifi (Videolu)
Limon tatlısı tarifi (Videolu)
cakeServis:2 Kişilik
cookSüre:30-60 dk
cakeKolay

Malzemeler

  • 3 adet limon
  • Yarım su bardağı toz şeker
  • 200 mililitre sıvı krema

Üzeri için:

  • 1 adet limonun rendelenmiş kabuğu
Nasıl Yapılır
  1. Limonların hazırlanması
    Limonları yıkayıp ortadan ikiye kesin. Bir bıçak yardımıyla limonun etli iç kısmının kenarlarından geçerek kabuğundan ayırın. Kabuğa zarar vermemeye dikkat ederek kaşıkla içlerini çıkarın. Limon içlerini süzgece alıp kaşıkla ezerek suyunu çıkarın.
  2. Pişirme aşaması
    Sıvı kremayı tencereye alıp toz şekeri ilave edin. Orta ateşte sürekli karıştırarak şeker eriyip krema kaynama noktasına gelene kadar ısıtın. Tencereyi ocaktan alıp limon suyunu ekleyin ve hızlıca karıştırın. Kremayı pürüzsüz olması için ince bir süzgeçten geçirin.
  3. Soğutma aşaması
    Hazırladığınız ılık kremayı limon kabuklarının içine eşit şekilde paylaştırın. Oda sıcaklığına gelene kadar bekletip buzdolabına alarak en az 3 saat soğutun.
  4. Servis aşaması
    Servis tabaklarına alıp üzerlerine limon kabuğu rendeleyerek soğuk servis edin.
  5. Afiyet olsun!
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