Lezzetli ve kolay tatlı tarifi: Taş kadayıf

Hamur için malzemeler;

3 su bardağı un

1 tutam tuz

Çeyrek çay kaşığı karbonat

Yarım çay kaşığı kuru maya

3.5 su bardağı ılık su

1 tatlı kaşığı (silme) şeker



İç harcı için;

200 gram iri çekilmiş ceviz,

Tarçın

1 yemek kaşığı şeker



Şerbeti için;



2 su bardağı su

2 su bardağı şeker



Yapılışı;



Hamur için tüm malzemeler karıştırılır. Krep hamuru kıvamında bir hamur elde edilir. Daha sonra 15- 20 dakika kadar mayalanması için bekletilir. Mayalanan hamur Önceden ısıtılmış yapışmaz teflon tavaya pankek büyüklüğünde kepçe ile dökülür. Çevirmeden üst kısmı göz göz ve alt kısmı pembeleşinceye kadar pişirilir. Pişen kadayıflarınızın kurumaması için temiz bir bez içine konarak üstü kapatılır. Arasına karıştırılan iç harçtan isteğe göre konulur ve kenarlarına bastırılarak kapatılır. Tepsiye dizilen kadayıflarımızın üzerine hazırlanan şerbet ılıyınca dökülüp servis edilir.



Afiyet olsun...



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