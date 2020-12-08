Lezzetli köfteler hazırlamanın püf noktaları

İki farklı kıyma çeşidi kullanın



En iyi lezzet için, yağlı ve yağsız kıymalık etlerin karışımını kullanın. Sadece yağsız kıyma kullandığınızda, köfteleriniz kurur ve sertleşirler. Bu nedenle yarı ölçülerle karışım elde etmeniz, hafif yağlı ve yumuşak köfteler elde etmenize yardımcı olacaktır.



Kıymanın soğuk olmasına özen gösterin



Köfteyi yoğurmaya başlamadan önce, kıymanın soğuk olmasına dikkat ederseniz, yağı erkenden çözülmemiş olur. Çünkü yağ, lezzet ve kıvam açısından oldukça önemli bir faktördür. Bu nedenle harcın hazırlanmadan ve şekil vermeden önce soğuk olması, lezzetin eşit derecede yayılmasını sağlar.

Köfte harcı hazırlayın



Köftelerin kolay yoğurulması ve pişerken dağılmaması için mutlaka yumurta, bayat ekmek ya da galeta unu gibi malzemelerle bağlayıcı bir harç hazırlanması gerekir. Bu malzemeler soğan ve baharatlarla birleştiğinde muhteşem bir köfteye dönüşür.



Çok fazla yoğurmayın



Son olarak, bütün malzemeler birleştiğinde harcınızı çok fazla yoğurmamaya çalışın. Aksi halde karışımın sulanmasına neden olur, istediğiniz kıvamı elde edemeyebilirsiniz. Bunun yerine, nazikçe yoğurun ve dondurma kaşıklarıyla şekil vermeyi deneyin.

















