Lezzetli köfteler hazırlamanın püf noktaları
Şüphesiz, yapabileceğimiz en hızlı ve en lezzetli yemeklerden biri içinde köfte olan menülerdir. Baharat ve çeşnilerle zenginleştirdiğimiz anne köftelerinin ise kalbimizde ve damağımızda her zaman ayrı bir yeri vardır. Siz de o mükemmel köftelerin sırrını merak ediyorsanız, gelin anlatıyoruz…
İki farklı kıyma çeşidi kullanın
En iyi lezzet için, yağlı ve yağsız kıymalık etlerin karışımını kullanın. Sadece yağsız kıyma kullandığınızda, köfteleriniz kurur ve sertleşirler. Bu nedenle yarı ölçülerle karışım elde etmeniz, hafif yağlı ve yumuşak köfteler elde etmenize yardımcı olacaktır.
Kıymanın soğuk olmasına özen gösterin
Köfteyi yoğurmaya başlamadan önce, kıymanın soğuk olmasına dikkat ederseniz, yağı erkenden çözülmemiş olur. Çünkü yağ, lezzet ve kıvam açısından oldukça önemli bir faktördür. Bu nedenle harcın hazırlanmadan ve şekil vermeden önce soğuk olması, lezzetin eşit derecede yayılmasını sağlar.
Köfte harcı hazırlayın
Köftelerin kolay yoğurulması ve pişerken dağılmaması için mutlaka yumurta, bayat ekmek ya da galeta unu gibi malzemelerle bağlayıcı bir harç hazırlanması gerekir. Bu malzemeler soğan ve baharatlarla birleştiğinde muhteşem bir köfteye dönüşür.
Çok fazla yoğurmayın
Son olarak, bütün malzemeler birleştiğinde harcınızı çok fazla yoğurmamaya çalışın. Aksi halde karışımın sulanmasına neden olur, istediğiniz kıvamı elde edemeyebilirsiniz. Bunun yerine, nazikçe yoğurun ve dondurma kaşıklarıyla şekil vermeyi deneyin.