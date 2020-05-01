Lezzetli boza tarifi! Evde boza nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Soğuk kış günlerinde genellikle tüketilen boza, evde kaldığımız şu günlerde değişik lezzetler denemek isteyenler tarafından araştırılıyor. Hem enerji veren hem de hastalıklara karşı koruma sağlayan boza evde de yapılabilir. Peki, boza malzemeleri nelerdir? İşte, lezzetli boza tarifi ve evde boza yapımı...

Yapımı için malzemeler

2 bardak bulgur

21 bardak su

2 çorba kaşığı un

Yarım tatlı kaşığı kuru maya

Yarım bardak yoğurt

2,5 çorba kaşığı şeker

2 çorba kaşığı tarçın

Yarım çorba kaşığı vanilya

Boza tarifi Nasıl yapılır?

Bulguru büyük bir tencereye koyun.

Üzerine 12 bardak su ekleyin ve kabı kapalı olarak oda sıcaklığında bir gece bekletin.

Beklettiğiniz bulguru kısık ateşte 1 saat pişirin.

Mutfak robotundan geçirdikten sonra süzgeçten de geçirin.

Buzdolabına koyun.

Süzgecin üzerinde kalan bulguru yeniden tencereye koyun ve 8 bardak su ilave edin.

Kısık ateşte bir saat kadar daha pişirin.

Süzgeçten geçirip buzdolabına koyun.

Diğer bir yanda unu küçük bir tencereye koyup üzerine 2-3 bardak su koyun ve kısık ateşte sürekli karıştırarak koyulaşıncaya dek pişirin.

Ateşten alıp içine 2 çorba kaşığı şeker koyup eriyinceye dek karıştırın.

Ilınınca içine yoğurt katın.

Mayayı çeyrek bardak ılık suda ezip 5 dakika bekletin ve yoğurt karışımına katın.

Ilık ortamda 30 dakika bekletin.

Mayalı karışımı ezilmiş bulgura ekleyip oda sıcaklığında yaklaşık 1-2 gün bekletin ve ara sıra karıştırın.

Vanilya ve kalan şekeri ekleyip şeker iyice eriyinceye dek karıştırın.

Üzerine koyduğunuz tarçın ve birkaç leblebiyle servis edebilirsiniz.