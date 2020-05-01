Lezzetli boza tarifi! Evde boza nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?
Evde boza yapımı ve boza tarifi Osmanlı kültüründen günümüze kadar uzanan bu lezzeti mutfaklarda denemek isteyenler tarafından araştırılıyor. En son kış aylarında tüketilen ancak bu lezzeti dışarıdan hazır olarak almak istemiyorsanız tarifimize göz atabilirsiniz. Peki, evde boza nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte, adım adım boza yapımı ve malzeme listesi.
Soğuk kış günlerinde genellikle tüketilen boza, evde kaldığımız şu günlerde değişik lezzetler denemek isteyenler tarafından araştırılıyor. Hem enerji veren hem de hastalıklara karşı koruma sağlayan boza evde de yapılabilir. Peki, boza malzemeleri nelerdir? İşte, lezzetli boza tarifi ve evde boza yapımı...
Yapımı için malzemeler
2 bardak bulgur
21 bardak su
2 çorba kaşığı un
Yarım tatlı kaşığı kuru maya
Yarım bardak yoğurt
2,5 çorba kaşığı şeker
2 çorba kaşığı tarçın
Yarım çorba kaşığı vanilya
Boza tarifi Nasıl yapılır?
Bulguru büyük bir tencereye koyun.
Üzerine 12 bardak su ekleyin ve kabı kapalı olarak oda sıcaklığında bir gece bekletin.
Beklettiğiniz bulguru kısık ateşte 1 saat pişirin.
Mutfak robotundan geçirdikten sonra süzgeçten de geçirin.
Buzdolabına koyun.
Süzgecin üzerinde kalan bulguru yeniden tencereye koyun ve 8 bardak su ilave edin.
Kısık ateşte bir saat kadar daha pişirin.
Süzgeçten geçirip buzdolabına koyun.
Diğer bir yanda unu küçük bir tencereye koyup üzerine 2-3 bardak su koyun ve kısık ateşte sürekli karıştırarak koyulaşıncaya dek pişirin.
Ateşten alıp içine 2 çorba kaşığı şeker koyup eriyinceye dek karıştırın.
Ilınınca içine yoğurt katın.
Mayayı çeyrek bardak ılık suda ezip 5 dakika bekletin ve yoğurt karışımına katın.
Ilık ortamda 30 dakika bekletin.
Mayalı karışımı ezilmiş bulgura ekleyip oda sıcaklığında yaklaşık 1-2 gün bekletin ve ara sıra karıştırın.
Vanilya ve kalan şekeri ekleyip şeker iyice eriyinceye dek karıştırın.
Üzerine koyduğunuz tarçın ve birkaç leblebiyle servis edebilirsiniz.