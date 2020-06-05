Lezzeti ve boyutuyla dikkat çekiyor! Çay bardağına bile sığmıyor

Çanakkale'de lezzeti ve tadıyla meşhur Lapseki kirazının hasadına başlandı. Türkiye'nin önemli kiraz üretim merkezlerinden biri olan Lapseki'de kiraz hasadında, ihracata giden ve tartıda tanesi 22 gram gelen dev Lapseki kirazını iriliğinden dolayı görenleri şaşkına çevirirken, çay bardağına da sığmıyor.



Lapsekili kiraz üreticisi Cihat Gündüz, "Aromasıyla, iriliğiyle ünlü Lapseki devi cinsi kirazı çok şükür yetiştirdik. Lapseki devi aromasıyla farklı bir tada sahip. Çay bardağına girmeyen irilikte bir kiraz. İtinalı bir şekilde ambalajlanıyor. Bu kiraz en erken ve en iri bir kiraz. Özellikle İstanbul piyasası ciddi bir ilgi gösteriyor. Lapseki Devi cinsi kiraz çay bardağına girmiyor" dedi.