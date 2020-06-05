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DHA
Haber Giriş: 05.06.2020 - 18:09,Son Güncelleme:

Lezzeti ve boyutuyla dikkat çekiyor! Çay bardağına bile sığmıyor

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Lezzeti ve boyutuyla dikkat çekiyor! Çay bardağına bile sığmıyor
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Türkiye'nin önemli kiraz üretim merkezlerinden Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, lezzeti ve iriliğiyle meşhur olan 'Lapseki devi' türü kiraz, çay bardağına sığmıyor.

Çanakkale'de lezzeti ve tadıyla meşhur Lapseki kirazının hasadına başlandı. Türkiye'nin önemli kiraz üretim merkezlerinden biri olan Lapseki'de kiraz hasadında, ihracata giden ve tartıda tanesi 22 gram gelen dev Lapseki kirazını iriliğinden dolayı görenleri şaşkına çevirirken, çay bardağına da sığmıyor.

Lezzeti ve boyutuyla dikkat çekiyor Çay bardağına bile sığmıyor

Lapsekili kiraz üreticisi Cihat Gündüz, "Aromasıyla, iriliğiyle ünlü Lapseki devi cinsi kirazı çok şükür yetiştirdik. Lapseki devi aromasıyla farklı bir tada sahip. Çay bardağına girmeyen irilikte bir kiraz. İtinalı bir şekilde ambalajlanıyor. Bu kiraz en erken ve en iri bir kiraz. Özellikle İstanbul  piyasası ciddi bir ilgi gösteriyor. Lapseki Devi cinsi kiraz çay bardağına girmiyor" dedi.

 

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