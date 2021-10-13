Levrek nasıl temizlenir? Levrek evde nasıl temizlenir?

Levrek temizlenirken bir bıçak yardımı ile pulları dikkatli bir şekilde kazınır. Levreğin kılçıklarının tamamen çıkarılması ve deri yüzeyinde hiç pul kalmaması gerekir.

Levrek Nasıl Temizlenir?

Levrek pişirilmeden önce doğru bir şekilde temizlenmesi gerekir. Levrek temizlenirken öncelikle balığın pulları bir bıçak yardımı ile kazınır. Levrek balığındaki solungaçların birleşme yeri de bıçak yardımı ile kesilir. Levreğin karnı bir bıçak yardımı ile ayrılır. Levreğin açılan karnından tüm iç organları da dikkatli bir biçimde çıkarılır. Levrek balığına orta kemik üzerinden de bir bıçak ile kesik atılır. El yordamı ile bıçak üste gelerek fileto çıkarılır. Fileto çıkarmak için aynı işlem diğer bölgeye de uygulanır.

Levrekteki orta kılçık kalacak biçimde filetolar çıkarılır. Levrekte için temiz kalması çok önem taşımaktadır. Özellikle levrekteki siyah lekeler de dikkatli bir biçimde temizlenmelidir. Levrekte kanın dışarı akması yeterli olmaz. O nedenle levrek balığının içinin de derinlemesine ayıklanması gerekecektir. Levrekte havyar var ise ayrıca başka bir kabın içerisine alınmalıdır. Levrek pişirilmeden önce lezzetli olması için tuzlandıktan sonra yaklaşık 20 dakika kadar buzdolabında bekletilmelidir.

Levrek Evde Nasıl Temizlenir?

Levrek temizlenirken çok dikkat edilmelidir. Özellikle evde levrek temizlemenin püf noktasının bilinmesi gerekir. Öncelikle levreğin küçük yüzgeçlerinin ucundan tutulur. Süzgeçler keskin bir bıçak ile kökünden dikkatli bir şekilde kesilir. Ayrıca bıçağın keskin tarafı ile kuyruktan kafaya doğru pullar kazınmalıdır. Ayrıca her iki tarafa da aynı işlem uygulanmalıdır. Levrekteki pulların tamamen temizlenmesi için akan suyun altında yıkanması gerekir. Ayrıca levrek daha sonra kağıt havlu ile kurulanmalıdır. Balık ise kesme tahtasına yatırılmalıdır.

Levreğin karın kısmından alt bölgesine kadar kesilerek açılmalıdır. Levreğin iç organları genel olarak baş kısmından başlayıp kuyruk noktasına kadar dikkatli bir şekilde çıkarılmalıdır. İyice yıkanan levrek ise kağıt havlu ile kurulanır. Levreğin kafası hafif eğimli kesilerek ayrılmalıdır. Levrek evde temizlenirken karındaki kullanılmayan tüm kısımlar da çıkarılmalıdır. Balık temiz bir bezin üzerinde kuyruk kısmına dokunularak fleto alınmalıdır. O nedenle balık boydan boya kesilmeli. Bir taraftan fleto alındıktan sonra diğer taraf ters çevrilir ve aynı işlem uygulanır.

Levrek Temizliği İle İlgili Bilinmesi Gerekenler

Temizliğine dikkat edilmesi gereken levrek balığı için farklı pişirme teknikleri kullanılabilir. Özellikle de evde levrek temizlenirken doğru adımlar izlenmelidir. Levrek için pullarının iyice detaylı olarak temizlenmesi gerekir. Sonrasında ise levrek pullarını iyice temizlemek için suyun altında yıkanması gerekir. Levrekten pullar iyice çıkarılmalıdır. Balık kesme tahtasına yatırıldıktan sonra ise uygun şekilde fleto alınmalıdır.

Levreğin baş kısmından kuyruk kısmına kadar fire vermeden fleto çıkarılır. Levreğin orta kılçığı ise el ile hissedilmelidir. Levrek fletosu çıkarılırken kılçıktan arındırılması da çok önem taşımaktadır. Levrekteki pullar bir fırça yardımı ile de çıkarılabilir.

Levrek evde temizlenirken doğru malzemeler ve yöntemler kullanılmalıdır. Özellikle de balıkta kılçık kalmaması gerekir. Levreğin pullarından arındırılması da son derece önem taşımaktadır. O nedenle bazı durumlarda levreğin derisi de çıkarılabilir. Levrek derisinin alınması için keskin bir bıçak gerekmektedir. Keskin bir bıçak ile levreğe de keskin ama küçük çizikler atılır. Balık bıçağı et ve deri arasına yerleştirilir. Levrekten çıkarılan filetoların ikisi de kılçık olmaması için kontrol edilmelidir.