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Balık Tarifleri
Fotoğraf: Alamy
Haber Giriş: 07.08.2020 - 12:18,Son Güncelleme:

Levrek marin tarifi

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Levrek marin tarifi
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En güzel balık mezelerinden biri olan levrek marin, turunçgiller ve hardalın benzersiz bir lezzet kattığı levreğin bu hali, belki de tüm balık yemeklerinden daha lezzetli. Balık restoranı menülerinin vazgeçilmezi levrek marinin malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun…

  • Çiğ
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Yapımı için malzemeler

  • 2 adet levrek fileto
  • 1,5 adet limon
  • 1 adet portakal
  • 1 yemek kaşığı taneli hardal
  • 1 adet kuru soğan
  • 1 tatlı kaşığı tane karabiber
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 yemek kaşığı şeker
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 adet defne yaprağı

Levrek marin tarifi Nasıl yapılır?

Fileto halindeki derisiz levreklerin kılçıklarını dikkatle temizleyin.

Ayıkladığınız balıkları jülyen doğrayın.

Soğanı da piyazlık doğrayıp tuzladıktan sonra soğuk suda bekletin.

Bu esnada 1 limon ve portakalın kabuklarını rendeleyin.

Portakalın ve 1,5 limonun sularını da sıkın.

Limon ve portakal suyuna hardal, zeytinyağı, kabuk rendesi, tuz ve şekeri ilave edip karıştırın. (Tadına bakıp dilerseniz malzeme miktarlarını artırabilirsiniz.)

Soğanları suyunu süzüp levreklere ekleyin.

Üzerine sosu, tane karabiberi ve defne yaprağını da ekleyip harmanlayın.

Ağzı kapalı halde bir gece buzdolabında bekletip balığın asidin içinde pişmesini sağlayın.

Servis edeceğiniz zaman sosun yarısını süzün.

Balığınızı servis tabağına aldıktan sonra üzerini dilediğiniz gibi süsleyip servis edin. Afiyet olsun…

 

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