Leopar poğaça tarifi
Fırından yeni çıkmış sıcacık mis kokulu bir poğaçadan daha güzel bir şey olamaz. Hele bir de bu poğaça görüntüsüyle de göz alan bir poğaça olursa tadından yenmez. Sizin için servis ettiğinizde herkesin tarifini isteyeceği bir leopar poğaça tarifi hazırladık. Görüntüsüne de tadına da bayılacağınız bu poğaçanın malzemeleri ve adım adım yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun…
- Fırında
- 6+ Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
- 1 su bardağı ılık süt
- 1 su bardağı yoğurt
- 1 su bardağı sıvı yağ
- 1 paket yaş maya
- 2 çorba kaşığı şeker
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 6 su bardağı un
İç harcı için:
- Peynir
- Maydanoz
- Zeytin ezmesi
Üzeri için:
- 1 su bardağı pirinç unu
- 1 paket instant maya
- 1 çorba kaşığı şeker
- 1 çorba kaşığı sıvı yağ
- 1 çay kaşığı tuz
- Yarım su bardağından biraz fazla su
Leopar poğaça tarifi Nasıl yapılır?
Süt, şeker ve mayayı derin bir kasede karıştırın.
Maya canlanınca yoğurdu ve sıvı yağı da ilave edip karıştırın.
Tuzunu ve ununu da ekleyerek ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğurun.
Hamuru mayalanması için 1 saat kadar nemli bir örtünün altında dinlendirin.
Diğer yanda üst malzemelerini ayrı bir kasede karıştırın.
Kek hamuru kıvamında yarı akışkan bir karışım elde edin.
Mayalanan hamurdan ufak parçalar koparıp avcunuzda açın.
Peynir-maydanoz karışımı, zeytin ezmesi ya da dilediğiniz herhangi bir malzemeyi ekleyip kapatın ve yuvarlayın.
Pişirme kağıdı serip fırın tepsisine dizdiğiniz poğaçaların üzerine hazırladığınız diğer malzemeyi yarım santimetre kalınlığında poğaçaların üzerine dizin.
Fırını 200 dereceye ayarlayıp ısıttıktan sonra poğaçaları fırına verin.
Üstü çatlayıp kızardığında poğaçalarınız hazırdır.
Ilınınca servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…