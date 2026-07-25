Lazanya nasıl yapılır? Yanına ne gider?

İncecik hamurların arasına kat kat yayılan kıymalı harcı ve ipek gibi beşamel sosuyla lazanya, fırından çıktığı anda kokusuyla iştahları açıyor. Üzeri nar gibi kızarırken içi yumuşacık kalarak her lokmada enfes bir lezzet sunuyor. Bu nefis makarnanın yanına çok yakışan hardallı patates salatasından mantar soteye, semizotu salatasından çıtır bamya kızartmasına birbirinden lezzetli tarifleri bir araya getirdik. İşte, 5 nefis seçenek eşliğinde lazanya tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...

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LAZANYA NASIL YAPILIR?

Lazanya, kat kat dizilen makarnaların arasındaki enfes kıymalı harcı ve beşamel sosuyla sofranıza damak çatlatan bir lezzet sunuyor.

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LAZANYANIN YANINA YAKIŞAN 5 LEZİZ TARİF:

Hardallı patates salatası

Mantar sote

Semizotu salatası

Çıtır bamya kızartması

Vişneli brownie

HARDALLI PATATES SALATASI





İster yemeklerin yanına eşlikçi olarak ister tek başına bir öğün tüketebileceğiniz bu tarif, sosuyla ve lezzetiyle fark yaratıyor.

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MANTAR SOTE





Hem pratik hem lezzetli bir yemek arayanların ilk tercihlerinden biri olan mantar sote, yüksek ateşte mühürlenerek dakikalar içinde hazır oluyor.

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SEMİZOTU SALATASI





Yaz aylarının en taze yeşilliklerinden biri olan semizotu, çileklerin tatlı dokunuşuyla sofranıza enfes bir salata seçeneği sunuyor.

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ÇITIR BAMYA KIZARTMASI





Mutfaklarımızda sulu yemeği tercih edilen bamya, bu leziz tarifle çıtır çıtır bir atıştırmalığa dönüşerek ezberleri bozuyor.

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VİŞNELİ BROWNİE





Vişneli brownie, bitter ve sütlü çikolatanın enfes karışımı ile hazırlanıp her lokmada damakta eriyerek çikolata tutkunları için harika bir seçenek oluyor.