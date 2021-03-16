Lazanya nasıl yapılır? İşte lazanya tarifi

Lazanya’nın yapılışı ve malzemeleri yemek yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Hazır lazanya ile veya hamurunu açarak yapılabilen bu yemekte genel olarak kıyma kullanılıyor. İşte püf noktaları ile en güzel lazanya tarifi

LAZANYA TARİFİ

1 paket lazanya

400 gram kıyma

1 adet kuru soğan

2 adet yeşil biber

1 adet domates

Bir tutam maydanoz

1 yemek kaşığı domates veya biber salçası

3-4 yemek kaşığı zeytinyağı

Karabiber

Tuz

LAZANYA NASIL YAPILIR?

Geniş bir tencerede lazanyayı haşlayın. Ardından kırılmadan bir tepsiye yerleştirin. Kıymalı harç için; soğanı ince ince doğrayın ve tavada soteleyin. Üzerine kıymayı ekleyip kavurun.

Domatesin kabuklarını soyun ve ince ince doğrayın. Biber ve maydanozu da çok ince şekilde doğrayıp hepsini tavaya ekleyin. En son salça ve baharatları da ilave edip güzelce kavurun. Diğer taraftan da beşamel sosunu hazırlamak için; tereyağı ve unu kavurun.

Üzerine süt ekleyip karıştırın. Kıvamı koyulaşınca ocaktan alın.

2 adet lazanya yaprağını yan yana fırın tepsisine dizin. Üzerine kıymalı harcı ekleyin. Üzerine beşamel sosu yayın. Tüm lazanya yaprakları bitene kadar bu işlemi sürdürün.

En son rendelenmiş kaşar peynirini de ekleyip fırına verin. 200 derecede 20 dakika pişirin ve dilimleyerek servis edin.