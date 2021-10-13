Lahana nasıl haşlanır? Lahana haşlanırken ne kadar tuz konur, kokmaması için ne yapılır?

Lahana haşlamak ve lezzetli olarak pişirmek isteyenler kolaylıkla lahana tariflerini uygulayabilmektedirler. Her sebzenin olduğu gibi lahana pişirmenin de incelikleri ve kolay yöntemleri bulunmaktadır. Lahana yapraklarının hazırlanmasında haşlanmasına kadar birçok bölümde kolaylıkları bilmek gerekmektedir.

Lahana Nasıl Haşlanır?

Lezzetli lahana yemekleri yapmak için lahana haşlamadan evvel lahana almak ve hangi çeşit lahana ile yemek yapılacağını iyi bilmek gerekmektedir. Çünkü lahana tercihi yapılacak yemeğe göre yapılırsa lezzet ve görselliği daha üst seviyede olabilmektedir. Lahana alınırken yapılacak yemek lahana sarması ise daha küçük ve lahana yapraklarının daha ince olduğu lahanaların tercih edilmesi gerekir. Diğer lahana yemeklerinde daha büyük ve daha kıtır lahana yapraklarını kullanmak özellikle lahana turşusunda daha çok lezzet sağladığı için tercih edilmektedir.

Lahana haşlamadan önce başlanması gereken lahanalar yaprak yaprak ayrılmalıdır. Bazı uygulamalarda lahana üzerindeki üst yapraklar ayrıldıktan sonra ortada kalan göbek lahana bütün olarak suya konulabilmektedir. Genel olarak lahananın üzerinde olan sert kısım alındıktan sonra yapraklarının teker teker çıkarılmasıyla olmaktadır. Lahana haşlamak ta kullanılacak tencere boyutu küçük ise lahana ortadan ikiye ayrılarak da haşlanabilmektedir. Burada dikkat edilecek husus lahana sarması yapılabilecek kadar lahananın yapraklarının büyük bırakılmasıdır.

Lahana yaprakları hazırlandıktan sonra orta büyüklükteki bir tencereye su ve tuz konularak kaynatılmalıdır. Kaynayan suya lahana yaprakları yumuşayana kadar bekletilerek daldırılıp çıkartılır. Lahana haşlama esnasında su kaynadığı için fazla suda kalan lahanalar kolaylıkla parçalanabileceğinden hızlı şekilde suda bir kere çevrilerek başka bir kaba alınmalıdır.

Lahana haşlama esnasında suyun kaynaması gerekir. Kaynayan suya bırakılan lahana yaprakları yumuşarken ılık suda haşlanmaya çalışılır ise yapraklar tam aksine sertleşerek şekil almakta zorlaşabilmektedir.

Lahana haşlama yapılırken kalın damar şeklinde olan kısımlarını ayırarak haşlamak daha iyi sonuçlar elde etmeye yardımcı olacaktır.

Lahana Haşlanırken Ne Kadar Tuz Konulur?

Lahana Haşlanırken tuz miktarı tencerenin içine konulan su miktarına göre değişebilmektedir. Tencere içerisine bir litre su konulduysa bir yemek kaşığı veya iki yemek kaşığı tuz isteğe bağlı konulabilmektedir. Lahana haşlanırken tuzu içine çekeceği için bire bir artırarak haşlama yapmak gerekmektedir.

Lahana haşlama suyuna eksik tuz koymak veya fazla tuz koymak lezzetini yok edeceği için lahanalar haşlanma esnasında tadına bakılarak tuz artırımı veya su eklenmesi yapılmalıdır. Özellikle lahana sarmasında yapılan iç harç tuzlu ise lahanalar daha az tuzla veya hiç tuz eklemeden haşlanmalıdır. Lahana haşlama esnasında suyun içerisine tuz konulması unutulduğunda en son suyun içerisine tuz atılarak daha önceden haşlanmış lahana yaprakları bir müddet tuzlu suda bekletilerek tuzu alması sağlanabilmektedir.

Lahana haşlama hızlı bir şekilde ve ortalama bir sıcaklıkta yapıldığında sonuçların daha iyi olmasını sağlamaktadır. Lahana haşlandıktan sonra uzun süre dayanıklı olmadığı için kullanılması gerekilen yemekte vakit kaybetmeden kullanılması veya soğuk bir yerde saklanması önemli olmaktadır.

Lahana Haşlanırken Kokmaması İçin Ne Yapılır?

Lahana haşlanırken koku bırakmaması için en sık kullanılan yöntem lahana haşlama esnasında tencerenin içerisine elma kabuklarının atılmasıdır. Böylelikle lahananın kokusunu elma kabukları bastıracak aynı zamanda da lahananın hazmedilmesini kolaylaştırmaya yardımcı olacaktır.

Lahana haşlarken diğer bir koku engelleyici yöntem ise haşlama suyunun içerisine limon sıkmak olmaktadır. Böylelikle kokunun etkisinin azalmasına ve lahananın renginin korunmasına yardımcı olmaktadır.