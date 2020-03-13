Kuzu sorpa tarifi
Kuzu sorpa, Eskişehir mutfağına ait nefis bir et yemeği. Yoğurtlu ve yumurtalı sosla birleşen kuzu eti taze soğanla lezzetleniyor. Özelikle ilkbahar aylarında yapıldığında lezzetine doyum olmayan kuzu sorpayı siz de evinizde kolayca hazırlayabilirsiniz. İşte kuzu sorpa tarifimiz…
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
- 750 gram kuzu kuşbaşı
- 1 çorba kaşığı tereyağı
- 2 adet kuru soğan
- 3 su bardağı sıcak su
- 1 su bardağı yoğurt
- 1 adet yumurta
- 2 tatlı kaşığı un
- Yarım demet taze soğan
- 5-6 dal taze nane
- Tuz
- Karabiber
Kuzu sorpa tarifi Nasıl yapılır?
Kuru soğanı yemeklik doğrayın.
Tereyağını tencerede eritip soğanı yağda kavurun.
Etleri de tencereye ekleyip kavurmaya devam edin.
Sıcak suyu kavrulan etlere ilave edip kısık ateşte yumuşayana kadar pişirin.
Bu esnada yoğurt, yumurta ve unu güzelce çırpın.
Yemeğin suyundan ilave edip ılıştırdığınız yoğurtlu terbiyeyi yemeğe ekleyin ve bir taşım kaynatın.
Taze soğanın yeşil kısımlarını ve taze naneyi ince ince kıyın.
Yeşillikleri tuz ve karabiberle birlikte yemeğe ekleyip altını kapatın.
5 dakika dinlendirdiğiniz yemeği sıcak servis edin. Afiyet olsun…