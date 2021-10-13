Kuzu pirzola nasıl pişirilir? Tepside fırında pirzola nasıl yapılır?

Pirzolayı bayıla bayıla yiyen çok sayıda kişi bulunmaktadır. Bunun nedeni ise pirzolanın sunmuş olduğu nefis lezzettir. Bu nefis lezzeti deneyen herkes çok sevmektedir. Farklı pirzola çeşitleri olsa da en çok sevilen kuzu pirzola olarak bilinmektedir. Kuzu pirzolayı fırında yapabileceğiniz gibi ızgarada veya tavada da yapabilirsiniz. Kuzu pirzolanın her hali çok güzeldir.

Kuzu Pirzola Nasıl Pişirilir?

Pirzola, koyun veya dana etlerinin kaburga kısmına bitişiktir. Dilimli ve kemikli olan pirzolanın çok lezzetli olduğu bilinmektedir. Bu lezzetli eti küçüğünden büyüğüne herkes çok sevmektedir. Etin yararlı olması pirzolanın da tüketilmesine yardımcı olmaktadır. Etin en güzel hallerinden birisinin pirzola olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Kuzu pirzola genel olarak fırında pişirilmektedir. Ancak bu eti tavada veya ızgarada yapma şansınızda vardır. Tabi pirzolayı pişirmeden önce iyi bir şekilde marine etmeniz gerekmektedir. Et türleri ne kadar lezzetli olursa olsun marine edilmiş etler daha çok ilgi görmektedir.

Kuzu pirzolayı marine ettikten sonra ızgaraya veya tavaya koyarak kolayca pişirebilirsiniz. Tavada yapmak için tavaya yağ koyarak iyice kızdırın. Kızgın yağa attığınız pirzolaları aramalı önlü kontrollü olarak pişirin. Pirzolayı ızgarada yapmak içinde ızgarayı hazırlamanız lazımdır. Izgaraya tereyağı sürmekte yemeğe lezzet katacaktır. Izgaraya alınan pirzolaları kızarana kadar ara ara çevirerek pişirebilirsiniz.

Kuzu Pirzola Nasıl Marine Edilir?

Kuzu pirzolayı marine oldukça kolaydır. Bunun için çeşitli malzemelere ihtiyaç vardır. Bu malzemeler arasında birçok baharat bulunmasının yanında ana malzemelerde yer almaktadır. Zeytinyağı, salça, sarımsak veya soğan rendesi, yoğurt ve baharatlar ile güzel bir sos hazırlayabilirsiniz.

Kuzu pirzola için sos hazırlarken istediğiniz malzemeleri kullanabilirsiniz. Yani damak zevkiniz ön planda tutmanız daha doğrudur. Tabi yağ, salça ve tuz çok önemlidir. Yani lezzetli bir kuzu pirzola hazırlamak için marine etmek oldukça büyük bir öneme sahiptir. Bu yüzden baharat miktarı da dikkat edilmesi gereken unsurlardan birisidir. Dikkatli bir şekilde yapılan marine ile pirzolayı iyice harmanlayabilirsiniz.

Tepside Fırında Pirzola Nasıl Yapılır?

Pirzolayı en güzel şekilde fırında yapabilirsiniz. Fırında yapılan pirzola hem çok lezzetli hemde zahmetsiz olmaktadır. Bunun için pirzolaları güzelce marine edin ve dinlemesi için buzdolabına kaldırın. Daha sonra fırın tepsisine yağlı kağıt sererek pirzolaları dizin. Pirzolaları çok sıkıştırmadan düzenli olarak dizmelisiniz. Ayrıca pirzolaların üzerine kekik atmanızda yat verecektir. Pirzolaları marine ederken kekik kullandıysanız eğer tekrar atmanıza gerek yoktur.

Pirzolaları fırın tepsisine dizdikten sonra üzerini alüminyum folyo ile iyice kapatın. Fırını 200 dereceye getirerek ısıtın. Fırın ısındıktan sonra pirzolaları atabilirsiniz. Fırına giren pirzolalar 45-50 dakika kadar pişmelidir. Bu yüzden yaklaşık 45 dakika sonra pirzolaların üzerini açın ve kontrol edin. 5-10 dakika kadarda açık şekilde pişirdikten sonra pirzolalar hazır hale gelmiş olacaktır.

Pirzolayı fırında yapmak en doğru seçimlerden birisidir. Fırında pirzola yaparken çok kurutmadan pişirmeye özen gösterin. Yani pirzolanın o eşsiz tadını kaybetmemeye çalışın. Bunun için pirzolayı üzeri kapalı şekilde pişirmek daha doğrudur. Ancak isteyen kişiler bu lezzetli yemeği üzeri açık bir şekilde de pişirebilir. Fırının ısısını 200 dereceye getirmeyi ve fırını önceden ısıtmayı unutmayın. Marine edilip dinlenmiş olan pirzola fırında çok harika olacaktır.