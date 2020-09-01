Kuzu incik nasıl yapılır ve pişirilir? Kuzu incik tarifi ve yapılışı
Kuzu incik tarifi, Türk mutfağının sevilen lezzetleri arasında yer alıyor. Misafir sofralarının enfes tariflerinden olan kuzu incik yaparken en önemli püf noktalarından biri ise pişirme süresi. Arpacık soğan, domates, sivri biber, gibi malzemelerle hazırlanan bu lezzeti sizler de denemek istiyorsanız aşağıdaki tarifimize göz atmanızda fayda var. Peki, Kuzu incik nasıl yapılır ve pişirilir? İşte, adım adım kuzu incik tarifi ve yapım aşamaları.
Türk mutfağında et yemekleri arasında en lezzetlerinden biri şüphesiz ki kuzu incik. Kuzunun en lezzetli yerinden hazırlanan kuzu incik yemeğini farklı lezzet denemek istiyorsanız hazırlayabilirsiniz. Yöresel lezzetlerden olan kuzu incik tarifini sizler için hazırladık. işte, kuzu incik malzemeleri, yapımı ve tarifi.
Yapımı için malzemeler
4 adet kuzu incik
10 adet arpacık soğan
2 adet domates
1 adet havuç
3 adet sivri biber
2 adet patates
2 diş sarımsak
1 adet kırmızıbiber
50 gram tereyağı
1 çay bardağı su
1 tatlı kaşığı salça
Kekik
Karabiber
Tuz
Nasıl yapılır?
İncikleri yağın yarısında kızartın. Daha sonra inciklerin içine soyulan soğanları ilave edin ve pembeleşinceye kadar da soteleyin.
Diğer tarafta, patates ve domatesi elma dilimleri şeklinde, diğer sebzeleri ise uzun uzun doğrayın. Kızartılan incik ve soğanlarla birlikte kapaklı cam tencereye koyun. Daha sonra üzerine suda eritilen salça ve baharatlı sosu dökün. Kapağını kapatın ve 200 derece fırında sebzeler hafif kızarana dek pişirin.