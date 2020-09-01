Kuzu incik nasıl yapılır ve pişirilir? Kuzu incik tarifi ve yapılışı

Türk mutfağında et yemekleri arasında en lezzetlerinden biri şüphesiz ki kuzu incik. Kuzunun en lezzetli yerinden hazırlanan kuzu incik yemeğini farklı lezzet denemek istiyorsanız hazırlayabilirsiniz. Yöresel lezzetlerden olan kuzu incik tarifini sizler için hazırladık. işte, kuzu incik malzemeleri, yapımı ve tarifi.

Yapımı için malzemeler

4 adet kuzu incik

10 adet arpacık soğan

2 adet domates

1 adet havuç

3 adet sivri biber

2 adet patates

2 diş sarımsak

1 adet kırmızıbiber

50 gram tereyağı

1 çay bardağı su

1 tatlı kaşığı salça

Kekik

Karabiber

Tuz

Nasıl yapılır?

İncikleri yağın yarısında kızartın. Daha sonra inciklerin içine soyulan soğanları ilave edin ve pembeleşinceye kadar da soteleyin.

Diğer tarafta, patates ve domatesi elma dilimleri şeklinde, diğer sebzeleri ise uzun uzun doğrayın. Kızartılan incik ve soğanlarla birlikte kapaklı cam tencereye koyun. Daha sonra üzerine suda eritilen salça ve baharatlı sosu dökün. Kapağını kapatın ve 200 derece fırında sebzeler hafif kızarana dek pişirin.