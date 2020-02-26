Kuymak nasıl yapılır? Adım adım kuymak tarifi

Tereyağında kavrulan mısır ununa doğranmış peynir ve su ilave edilerek yapılan kuymak, tok tutan, enerji veren bir yemek olması nedeniyle ayrıca tercih edilir. Birçok yörenin kendine has mıhlama tarifi var, kimisi peyniri kimisi ise mısır ununu fazla kullanıyor. Peki, kuymak nasıl yapılır? Özellikle kahvaltı sofralarında sunulan kuymak için gerekli malzemeleri ve kuymak yapımıyla ilgili detayları derledik.



Malzemeler



1 su bardağı mısır unu

100 gr. Trabzon tereyağı

150 gr. Trabzon yağsız peynir

1 su bardağı sıcak su



Kuymak nasıl yapılır?



Tereyağını tencereye koyun. Yağ eridikten sonra mısır ununu dökerek, tereyağı ile kavurun. Un pembeleştiğinde, kaynamış sıcak suyu ilave ederek suyla bir miktar pişmesini sağlayın. Katılaşmaya başlayınca peyniri ilave ederek, 5 dakika peynir ile pişmesini, hafif hafif tahta kaşıkla malzemenin birbirine karışmasını sağlayın. Peynir tuzlu ise tuz ilave etmeyin. Piştikten sonra servis yapınız.

Kuymak yapımının püf noktaları

Kuymak yapımında en önemli püf noktası kalitesinde gizlidir. Bu nedenle tereyağı, peynir ve mısır ununu yöresel bir yerden almanız ideal olacaktır.

Tereyağının piştikten sonra üzerine çıkmasını istiyorsanız, tereyağı kaynadıktan sonra mısır ununu ekleyin.

Mısır ununu rengi dönene kadar ama yakmadan iyice kavurun.

Trabzon kolot peyniri ya da dil peyniri gibi kolay eriyen bir peynir seçin.

Bol tereyağlı olsun isterseniz, pişmeye yakın üzerine biraz daha tereyağı ilave edebilirsiniz.

Dilerseniz 1 bardak suya ek olarak yarım bardak sütü kuymak içine ekleyebilirsiniz.

Tuz miktarını peynirin türüne göre ayarlayın.