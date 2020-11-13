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Meze Tarifleri
Fotoğraf: Alamy
Haber Giriş: 13.11.2020 - 15:33 | Son Güncelleme:

Kutkutuk tarifi

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Kutkutuk tarifi
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Kutkutuk, Anadolu’nun en sevilen patlıcanlı mezelerinden biri. Közlenmiş patlıcan ve kapya biberle yapılan kutkutuk için tereyağlı babagannuş veya yoğurtsuz köpoğlu da denebilir. Çok beğeneceğinize emin olduğumuz bu mezeyi siz de mutlaka denemelisiniz. Afiyet olsun…

  • Izgarada
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Yapımı için malzemeler

  • 3 adet patlıcan
  • 3 adet kırmızı kapya biber
  • 2-3 diş sarımsak
  • Tuz
  • Tereyağı

Kutkutuk tarifi Nasıl yapılır?

Patlıcanları ve biberleri közleyip kabuklarını soyun.

İnce ince doğrayıp karıştırın.

Tereyağını tavada kızdırıp patlıcan ve biberleri tavaya alın ve karıştırın.

Sarımsağı ezip tuzla birlikte tavadaki malzemeye ekleyin.

Ilık servis edin. Afiyet olsun…

Patlıcan Kebabı | Mucize Lezzetler
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