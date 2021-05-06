Kütahya Yemekleri - Kütahya'da Ne Yenir Ve Neyi Meşhur? Kütahya Mutfağı Yemeklerinin İsimleri Ve Listesi

Kütahya, yöresel yemekleri içerisinde çorbaları ve hamur işleri ile zengin tatlara sahip yemeklere sahiptir.

Meşhur Kütahya Yemekleri

Kütahya, hamur işinden ve buğday temelli yemeklerle yöresel özellikleri barındırmaktadır. Öğünler içerisinde bakliyat ürünleri ve doğal içerikli ürünler yer alır. Kahvaltı için oldukça lezzetli olan çeşitliliklere sahiptir.

Kütahya’nın yöresel tatlarından bir tanesi, cimcik olarak bilinmektedir. Cimcik, yapı olarak mantıyı andırmaktadır. Hamur işi yemeklerinden bir tanesi olan cimcik için bir kaşık içerisinde 40 tane sığması ile bilinmektedir.

Yöresel tatlarının hamur işleri arasındaki en etkileyici tadı olan cimcik, tereyağından oluşan bir sos ile ikram edilmektedir. İçerisinde aynı zamanda yoğurtta yer almaktadır. Cimcik yapılışında temel ürünler olarak un ve suyun yanında yumurta kullanılmaktadır.

Küp kebabı, Kütahya bölgesinde çok sık olarak tüketilmekte olan et yemeklerinden bir tanesidir. Kütahya’nın yemekleri içinde Türkiye’de tanınmakta olan bir yemektir. Damakta oluşturduğu tatla birlikte tüketim sırasında etkilemektedir.

Küp kebabının yapılışında özellikle ısının içerisinde tutulması gerekmektedir. Küp içerisinde pişirilmekte olan bir lezzet olarak etin en yumuşak ve tadının içinde kalmasını sağlamaktadır. İçerisinde ek malzemeler olarak domates, sarımsak ve biber gibi tatlandırıcı ürünler kullanılmaktadır.

Sini mantısı, Kütahya içerisinde sık tüketilen bir hamur işi olarak bilinir. Türkiye’de mantının farklı birçok çeşidi bulunmaktadır. Mantı çeşidi olarak sini mantısı, Kütahya’da yapılmaktadır. Görüntü olarak da doyurucu bir sunuma sahiptir.

Tosunum böreği, oldukça yaygın olarak tüketilen bir tattır. Kütahya, bölgesinin verdiği özelliklerle ve geçmişten gelen kültürle lezzetli hamur işlerinin oluşumunu sağlamıştır. İçerisinde yer alan kıyması ve yeşil mercimeği, temel tadını oluşturmaktadır. Aynı zamanda içerisinde soğan bulunur. Sunum aşamasında çıtır çıtır olan bir börek bulunmaktadır.

Ilıbada dolması, sarma çeşitlerinden Kütahya’ya özgü olan bir halidir. Sarma kültürü içerisinde lezzetli bir halini oluşturmakta ve özel günlerde olmazsa olmaz bir tattır. İsmini sarılmasında kullanılan ılıbada yapraklarından almaktadır.

Ilıbada sarması, içerisinde yer alan harcın ekşi halini yansıtmaktadır. Sunumlarında yoğurt eklenmektedir. İç harcı içinde ise bulgurdan ve soğandan oluşan bir yapı bulunur. Harç oluşumunda tatlandırma aşamasında kırmızı biber ve nane kullanılmaktadır.

Kütahya Mutfağı Yemeklerinin İsimleri ve Listesi

Cimcik

Küp Kebabı

Sini Mantısı

Tosunum Böreği

Ilıbada Dolması

Ispanaklı Şibit

Haşhaşlı Gözleme

Gökçümen Hamuru

Şibitli Tavuk Tiridi

Kütahya Usulü Güveç

Dolamber Böreği

Kütahya’nın lezzetli yemeklerinden bir tanesi de ıspanaklı şibit olarak söylenmektedir. Hamur işi için geniş bir aralığa sahip olan yemeklerin başlarında gelmektedir. İçerisini oluşturan malzemeler, ıspanak ve kuru soğandır. Bunun yanında tatlandırma için tuz ve karabiber kullanılmaktadır.

Hazırlanış aşaması için ıspanaklı şibit için oklava ile hamurun açılması gerekmektedir. Ardından hamurun içerisine hazırlanan harç katılmaktadır. Sunum için sıcak olarak kalması, lezzeti daha önde hissettirecektir.

Gökçümen hamuru, Kütahya’da yer alan bir ilçeden ismini almaktadır. Yapılışında haşhaş yağının kullanımı, etkili bir tat sağlamaktadır. Yapılışı, pratik ve hızlı olmaktadır. Atıştırmalık olarak tüketilmekte olan ve çayın yanında daha lezzetli olmaktadır.

Şibitli tavuk tiridi, Kütahya özellikle tiridi olarak en bilinen yemekleri ile turistlere ev sahipliği yapmaktadır. Farklı bölgelerde de tiridin ünlü olmasına rağmen Kütahya tiridi farklı ek lezzetlere sahiptir.

Kütahya tiridinin yapılışı için tavuk suyu ile yufkaların ıslatılması gerekmektedir. Üstüne katılacak olan sosu için sarımsaklı yoğurt kullanılmaktadır. Özellikle misafirlerin gelişinde ve özel günlerde, sofrada yerini almaktadır.

Kütahya içerisinde yapılmakta olan et yemeklerinden bir tanesi, Kütahya usulü güveçtir. Kütahya bölgesi içerisinde güveç yemekleri, kuzu etinden yapılmaktadır. İçerisine katılan salça ile soğan, lezzetini arttırmaktadır.

Kütahya usulü güvecin yapılışında sunum aşaması için pilav ve salata kullanılmaktadır. Doyurucu bir öğün olan ve farklı lezzetlerin tatlarını sargılamakta olan bir yemektir. Taş ocaklar içerisinde yapılmakta olan eski bir tariftir.

Dolamber böreği, hamur işi tarifleri anlamında lezzetli bir mutfağa sahip olan Kütahya için olmazsa olmayacak olan bir lezzettir. Yapılışı için fazla malzeme gerekmektedir. Şekil olarak yuvarlak olan ve döndürülerek yapılmakta olan bir börektir.