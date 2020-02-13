Küşleme nedir? Küşleme nasıl pişirilir?

Küşleme kasaplık koyunlardan elde edilen bir ettir. Hayvanın omurga bölümünde yer alan 100-150 gram ağırlığında uzun bir et parçasıdır. Her hayvandan sadece bir parça çıkarılabildiği için fiyatı oldukça yüksektir.

Küşleme tamamen sinirsizdir ve bu nedenle çok yumuşak bir ettir. O nedenle pişirmeden önce uzun uzun marine edilmesi ya da pişirme aşamasında çok fazla soslanması gereksizdir. Biraz tuz ile ızgarada ya da mangalda pişirilmesi enfes lezzetinin ortaya çıkması için yeterlidir.

Küşleme özellikle Gaziantep mutfağında karşımıza çıkan bir et türüdür. Şişte küşleme kebabı Gaziantep'in en sevilen lezzetlerinden biridir.