Küşleme nedir? Küşleme nasıl pişirilir?
Küşleme son zamanların en favori et yemeklerinden ama aslında bir yemek değil, tıpkı antrikot ya da nuar gibi hayvanın bir parçası. Yumuşacık, sinirsiz ve çok lezzetli olan küşlemenin ne olduğunu ve nasıl pişirildiğini merak ediyorsanız, sizi içeriğimize alalım. İşte küşleme hakkında merak ettiğiniz her şeyin cevabı…
Küşleme kasaplık koyunlardan elde edilen bir ettir. Hayvanın omurga bölümünde yer alan 100-150 gram ağırlığında uzun bir et parçasıdır. Her hayvandan sadece bir parça çıkarılabildiği için fiyatı oldukça yüksektir.
Küşleme tamamen sinirsizdir ve bu nedenle çok yumuşak bir ettir. O nedenle pişirmeden önce uzun uzun marine edilmesi ya da pişirme aşamasında çok fazla soslanması gereksizdir. Biraz tuz ile ızgarada ya da mangalda pişirilmesi enfes lezzetinin ortaya çıkması için yeterlidir.
Küşleme özellikle Gaziantep mutfağında karşımıza çıkan bir et türüdür. Şişte küşleme kebabı Gaziantep'in en sevilen lezzetlerinden biridir.