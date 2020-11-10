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Mutfak Tüyoları
Haber Giriş: 10.11.2020 - 10:59 | Son Güncelleme:

Kuşkonmaz nedir, nasıl temizlenir? İşte kuşkonmaz tarifi

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Kuşkonmaz nedir, nasıl temizlenir? İşte kuşkonmaz tarifi
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Kuşkonmaz mutfağımızda çok bilinmeyen ancak faydaları saymakla bitmeyen bir sebze. Kuşkonmazınızı haşlayarak, ızgarada ya da fırında pişirerek tüketebileceğiniz gibi çiğ de yiyebilirsiniz. Kuşkonmaz omlet gibi yemeklere de çok yakışır. Peki, kuşkonmaz nedir, nasıl temizlenir? İşte kuşkonmaz tarifi...

Sağlığa olan yararları ile adından sıkça söz ettiren kuşkonmazın vitamin ve mineral açısından çok zengin bir sebze. Fosfor, folik asit ve potasyum açısından çok zengin bir sebze olan kuşkonmaz, özellikle et yemeklerinin yanına çok yakışıyor. Kuşkonmaz, garnitür olarak yemeklerin yanında tüketilebilir. Bunun için en pratik ve sağlıklı yollardan biri haşlamadır. Kuşkonmazı suda ya da buharda haşlayabilirsiniz. Ancak öncelikle kuşkonmazın temizlenmesi gerekmektedir. Peki, kuşkonmaz nasıl temizlenir? 

KUŞKONMAZ NASIL TEMİZLENİR?

Kuşkonmazın dış yüzeyinde dikenli küçük yapraklar bulunur. Bu yaprakları bir bıçak yardımıyla keserek ayıklayın. Ardından kuşkonmazın sapının en ucundan 2-2,5 santimetre kadar bir kısmı kesin. Bu kısım daha odunsu bir yapıda olduğundan pişirmeden önce ayıklanmalıdır.

Ardından kuşkonmazın gövdesini de bir bıçak ya da soyucu yardımıyla en dış kabuğunu alacak şekilde soyun. Bu işlemi yaparken kuşkonmazın her yanını aynı kalınlığa getirmeye dikkat edin.

KUŞKONMAZ TÜKETİMİ

Kuşkonmazı haşlayarak, buharda, ızgarada, mangalda ya da tavada pişirebilirsiniz. Eğer haşlayarak tüketecekseniz kuşkonmaz haşlama süresi 2-3 dakikadır. Ayrıca Sapı ile ucunun pişme süresi farklı olduğu için haşlanacağı zaman dikey olarak pişirilmesi tavsiye edilir. Kuşkonmaz bol tuzlu ve kaynar suda haşlanmalıdır. Haşlanan kuşkonmazı sudan alıp soğuk suya koyun. Soğuk suda 2 dakika tutmanız yeterli. Artık yemeklerin yanında servis edebilirsiniz.

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