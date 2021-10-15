Kuşkonmaz çorbası nasıl yapılır? İşte kuşkonmaz çorbası tarifi

Kuşkonmaz son yıllarda Türkiye'de de ilgi görmeye başlayan sebzelerden biri. Faydaları saymakla bitmeyen kuşkonmazı isterseniz et yemekleriyle tüketebilir, isterseniz de kuşkonmaz çorbasıyla soğuk kış günlerinde içinizi ısıtabilirsiniz. İşte vitamin ve mineral deposu kuşkonmazın tarifi…



Yapımı için malzemeler

20 adet kuşkonmaz

100 gram krema

1 su bardağı süt

4 su bardağı su

1 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı arpa şehriye

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

Tuz

Karabiber

Kuşkonmaz çorbası tarifi Nasıl yapılır?

Kuşkonmazları su ile haşlayıp, blender'dan geçirin. Tereyağı ile unu kavurup süt ile incelttikten sonra bu karışıma ilave edip tekrar ocağa koyun. Şehriye, tuz ve karabiberi de ilave edip, şehriyeler yumuşayana kadar pişirin. En son krema ve tereyağı ilave edip, karıştırarak 2 dakika içinde ocağı kapatın. İster sıcak ister soğuk servis edin.