Kuşkonmaz çorbası nasıl yapılır? İşte kuşkonmaz çorbası tarifi
Kuşkonmaz içerisinde barındırdığı zengin vitamin ve mineraller sayesinde 'bitkisel bir antibiyotik' olarak biliniyor. Izgarada kısa süre pişirip etin ya da balığın yanında servis edilen kuşkonmaz, çorbalara da çok yakışan bir sebze. Peki, kuşkonmaz çorbası nasıl yapılır? İşte kuşkonmaz çorbası tarifi...
Kuşkonmaz son yıllarda Türkiye'de de ilgi görmeye başlayan sebzelerden biri. Faydaları saymakla bitmeyen kuşkonmazı isterseniz et yemekleriyle tüketebilir, isterseniz de kuşkonmaz çorbasıyla soğuk kış günlerinde içinizi ısıtabilirsiniz. İşte vitamin ve mineral deposu kuşkonmazın tarifi…
Yapımı için malzemeler
20 adet kuşkonmaz
100 gram krema
1 su bardağı süt
4 su bardağı su
1 yemek kaşığı un
2 yemek kaşığı arpa şehriye
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı tereyağı
Tuz
Karabiber
Kuşkonmaz çorbası tarifi Nasıl yapılır?
Kuşkonmazları su ile haşlayıp, blender'dan geçirin. Tereyağı ile unu kavurup süt ile incelttikten sonra bu karışıma ilave edip tekrar ocağa koyun. Şehriye, tuz ve karabiberi de ilave edip, şehriyeler yumuşayana kadar pişirin. En son krema ve tereyağı ilave edip, karıştırarak 2 dakika içinde ocağı kapatın. İster sıcak ister soğuk servis edin.