Kuşburnu nasıl kurutulur? Taze kuşburnunu güneşte ve fırında kurutma yöntemleri

Sindirim sistemi ve bağışıklık sistemi ile beraber dolaşım sistemi başta olmak üzere, kuşburnu sağlık açısından oldukça önemli bir bitki kaynağıdır. Aynı zamanda cilt için de önemli getiriler sağlayan yapıya sahiptir. O yüzden farklı yöntemler üzerinden kullanmak için pek çok kişi, kuşburnunun nasıl kurutulması gerektiğini öğrenmeye çalışıyor.

Kuşburnu Nasıl Kurutulur?

En merak edilen ve internetten araştırılan konular içerisinde kuşburnu nasıl kurutulur sorusu gelmektedir. Bu bağlamda kuşburnu iki farklı yöntem üzerinden kurutulur. Bunlardan biri güneşte kurutma yöntemi ve diğeri ise fırında kurutma yöntemidir. Her ikisinde de kurutma süresi ile beraber sıcaklık derecesi değişkenlik gösterir. Aynı zamanda hazırlık aşamaları da farklılık yaratmaktadır.

Taze Kuşburnunu Güneşte Kurutma Yöntemleri

En kolay yöntemler arasında taze kuşburnu için güneşte kurutma yöntemleri geliyor. Tabii aşamalı olarak gerekli unsurları dikkatli bir biçimde ele almak gerekmektedir.

- Öncelikle güneşli ve rüzgarlı bir gün seçilmelidir.

- Yağışlı havalarda istenilen sonucu elde etmek mümkün olmaz.

- Pamuklu bez ya da kafes tepsisine kuşburnu meyveleri yerleştirilir.

- Daha sonra yavaş biçimde nemin buharlaşması için güneşte kurtulmaya bırakılır.

- Eşit şekilde kurması için meyvelere zaman zaman çevirmek önemlidir.

- Eğer havalar iyi ise dehidrasyon yaklaşık olarak 5 ya da 7 gün içerisinde gerçekleşir.

Yukarıda verilen aşamaları sıralı ile gerçekleştirmek suretiyle, özellikle güneşte kurutma yöntemi üzerinden kuşburnu meyvelerini kurutmak oldukça kolaydır. Yaklaşık 1 hafta içerisinde kuşburnu meyveleri kurur ve amaca uygun şekilde kullanılabilir.

Taze Kuşburnunu Fırında Kurutma Yöntemleri

Aynı zamanda elektrikli ya da gazlı fırın kullanmak suretiyle taze kuşburnu kurutma yöntemi değerlendirilmektedir.

- Öncelikle yıkanmış olan ve nemden kurtulan taze kuşburnu meyveleri tepsiye yerleştirilmelidir.

- Daha sonra 10 dakika boyunca 100 santigrat derecede kuşburnu meyveleri fırında tutulmalıdır.

- Daha sonra her 10 dakikada bir 50 santigrat dereceye kadar sırayla 10'ar derece ısı düşürülür.

- Son olarak fırından çıkarılan meyveler bir süre bekler.

Bu şekilde farklı yöntemler üzerinde evde kuşburnu kurutmak mümkün. Daha sonra değişik yöntemler üzerinden ne amaçlanıyorsa kuşburnu değerlendirilebilir.