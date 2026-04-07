Hürriyet LezizzTariflerKuruyemişli atom kurabiye tarifi (Videolu)
Kuruyemişli atom kurabiye tarifi (Videolu)

İçindeki bol kuruyemiş ve kuru meyvelerin verdiği lezzetle doyurucu olan atom kurabiye, çay saatlerinizin vazgeçilmez eşlikçisi olmaya aday oluyor. Kuru incir, kayısı ve üzümün doğal tatlılığıyla zenginleşen hamuru ve tarçının nefis kokusu, fırından çıktığı anda tüm mutfağı sarıyor. Dışı çıtır fındık ve ceviz kaplı, içi ise yumuşacık meyve parçalarıyla dolu olan bu leziz kurabiyeler, her ısırıkta enfes bir lezzet sunuyor. Hazırlanışı pratik olurken görüntüsüyle de misafirlerinize ikram edebileceğiniz en şık ikramlıklardan biri oluyor. İşte, kuruyemişli atom kurabiye için videolu tarifi ve malzemeleri...

cakeServis:4 - 6 Kişilik
cookSüre:30-60 dk
cakeKolay

Malzemeler

  • 2 adet yumurta
  • 125 gram tereyağı
  • 1 su bardağı yoğurt
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 tatlı kaşığı tarçın
  • 3.5 su bardağı un

İç malzemesi:

  • 1 çay bardağı kuru üzüm
  • 1 çay bardağı fındık
  • 1 çay bardağı ceviz
  • 7 adet adet kuru kayısı
  • 6 adet kuru incir
Nasıl Yapılır
  1. Hamurun hazırlanması
    Bir karıştırma kabına oda sıcaklığındaki tereyağını koyun. Üzerine yumurta ve yoğurdu ilave edip karıştırın. Toz şekeri ekleyip karıştırmaya devam edin. Üzerine unu, tarçını ve kabartma tozunu ekleyip yoğurun. Kuru kayısı ve inciri küp şeklinde doğrayıp ilave edin. Üzümü ekleyin.
  2. Şekillendirme aşaması
    Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın. Hamur toplarını iri dövülmüş ceviz ve fındık karışımına bulayıp yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye dizin.
  3. Pişirme aşaması
    Önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirin.
  4. Afiyet olsun!
