Kuru üzüm hoşafı tarifi: Kuru üzüm hoşafı nasıl yapılır?

Kuru üzüm hoşafı, basit hazırlanmasının yanı sıra lezzetli bir içecek. İhtiyacınız olan ise kuru üzüm, su ve şeker... Hoşafınız 10 dakikada hazır. Özellikle de pilavın yanında da ayrı bir güzel gidiyor. Denemek isterseniz, kuru üzüm hoşafının tarifini sizin için derledik.

MALZEMELER:

2 su bardağı çekirdeksiz sarı kuru üzüm

5 su bardağı su

1 çay bardağı toz şeker

NASIL YAPILIR?

Üzümlerin sap kısımlarını temizleyin. Daha sonra bir kaseye alıp üzerine geçecek kadar su ekleyin. 10 dakika kadar beklettikten sonra suyunu süzün. Ardından üzümleri tencereye alıp üzerine su ilave edin. Hoşafınız kaynamaya başlayınca da şekerini ekleyip kısık ateşte kaynatın. 10 dakika kadar kaynadıktan sonra ocaktan alın. Soğuk olarak servis edin.