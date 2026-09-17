Kuru incir tatlısı tarifi (Videolu) “ Yıldız” ile değerlendirildi.
Kuru incir tatlısı, cevizle doldurulan incirlerin şeker ve tereyağıyla pişmesiyle lezzetlenip çay saatleriniz için hem hafif hem leziz bir tatlı seçeneği oluyor. Üzerine eklenen kaymak ve toz Antep fıstığı ise incirin doğal tadını öne çıkarıyor. Hazırlaması pratik olan bu nefis tatlı, masaya geldiği anda iştahları açıyor. İşte, kuru incir tatlısı için videolu tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...
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Servis:4 - 6 Kişilik
Süre:30-60 dk
Kolay
Malzemeler
13 adet kuru incir
13 adet bütün ceviz
1 su bardağı su
1 çay bardağı toz şeker
3-4 tatlı kaşığı tereyağı
Nasıl Yapılır
Hazırlık aşaması
Bir karıştırma kabının içerisine kuru incirleri alıp üzerlerine ılık su ilave ederek 30 dakika bekletin. Saplarını çıkardığınız incirlerin orta kısmını kenarlara doğru iterek çukur şekli verin. İçlerine cevizleri ekleyin.
Pişirme aşaması
Uygun bir tencereye dizip üzerlerine toz şekeri serpin. Tereyağını küçük parçalara bölüp ekleyin. Suyu ilave edip tencerenin kapağını kapatarak kısık ateşte 25 dakika pişirin.
Servis aşaması
İncirler soğuduktan sonra bir servis tabağına alın. Üzerlerini kaymak ve toz Antep fıstığı ile süsleyerek servis edin.