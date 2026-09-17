Kuru incir tatlısı, cevizle doldurulan incirlerin şeker ve tereyağıyla pişmesiyle lezzetlenip çay saatleriniz için hem hafif hem leziz bir tatlı seçeneği oluyor. Üzerine eklenen kaymak ve toz Antep fıstığı ise incirin doğal tadını öne çıkarıyor. Hazırlaması pratik olan bu nefis tatlı, masaya geldiği anda iştahları açıyor. İşte, kuru incir tatlısı için videolu tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...