Kuru domates nasıl yapılır? Evde domates kurutmanın püf noktaları

Mevsiminde olgun ama taze domateslerle yapabileceğiniz domates kurusu, kış boyunca salatadan pizzaya, makarnadan çorbaya birçok yemeğe tat ve renk katabilir.

Geleneksel yöntemde domatesler güneşte kurutulur. Az sulu, bol etli armut (Rio) domatesleri yıkayıp ortadan ikiye ayırdıktan sonra tuzlayıp ipe dizerek ya da düz bir zemine yayarak güneşte kurutabilirsiniz. Bunun için teraslar veya bahçeler çok uygundur.

Ancak bahçeniz ya da terasınız yani domateslerinizi kurutacak geniş bir yeriniz yoksa da domates kurutabilirsiniz. Bunun da iki yolu var. Birincisi her sebze ve meyve için farklı ayarları olan sebze meyve kurutma makinelerinden kullanmak.

FIRINDA DOMATES NASIL KURUTULUR?

Eğer bu makineleri de almayı tercih etmiyor ya da bir domates için mutfakta kalabalık yaratmak istemiyorsanız fırınınızda da domates kurutabilirsiniz.

Bunun için yine yıkayıp kuruladığınız domatesleri dilimleyin ve pişirme kağıdı serdiğiniz bir fırın tepsisine dizin. Üzerine güzelce tuz ve ayrıca karabiber ve kekik gibi baharatlar serpin.

Bu esnada 110 derecede ısıttığınız fırına domatesleri verin. 3-3,5 saat kadar fırında tuttuğunuz domatesler kuruyacaktır. Bu süreçte 1’inci saatin sonunda domateslerinizi fırından çıkarıp tepside ters yüz etmenizi tavsiye ediyoruz. Daha hızlı kurusun isterseniz domateslerinizi daha ince kesip ortalarındaki çekirdekli kısımları çıkarabilirsiniz.

Tamamen kuruyan domatesleri oda sıcaklığında soğuttuktan sonra kavanozlara alın ve üzerine zeytinyağı ekleyip hava almalarına engel olun. Dilerseniz kavanozdaki yağa kekik, sarımsak gibi aroma vericiler de ekleyebilirsiniz.

Sıkıca kapattığınız kavanozları, serin, karanlık ve kuru bir yerde 1 yıla yakın süre saklayabilirsiniz. Afiyet olsun…