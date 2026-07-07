Sofralarımızın en sevilen mezelerinden biri olan kuru cacık, süzme yoğurt ve taze salatalıkların çıtırlığıyla hazırlanıp damaklarda enfes bir lezzet bırakıyor. Klasik cacığa kıyasla daha kıvamlı olan bu nefis tarif, ferahlatıcı taze nane ve sarımsağın lezzetiyle yemeklerin yanına çok yakışan eşlikçilerden biri oluyor. Dakikalar içinde pratik bir şekilde hazırlanırken, özenle hazırladığınız misafir sofralarına çeşitlilik katıyor. İşte, videolu anlatımıyla kuru cacık tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...