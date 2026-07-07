search__icondelete
Hürriyet LezizzTariflerKuru cacık tarifi (Videolu)
#kuru cacık#kuru cacık tarifi#kuru cacık videolu tarifi#kuru cacık nasıl yapılır?#kuru cacık malzemeleri
Kuru cacık tarifi (Videolu)

Kuru cacık tarifi (Videolu)

5
Değerlendir

Sofralarımızın en sevilen mezelerinden biri olan kuru cacık, süzme yoğurt ve taze salatalıkların çıtırlığıyla hazırlanıp damaklarda enfes bir lezzet bırakıyor. Klasik cacığa kıyasla daha kıvamlı olan bu nefis tarif, ferahlatıcı taze nane ve sarımsağın lezzetiyle yemeklerin yanına çok yakışan eşlikçilerden biri oluyor. Dakikalar içinde pratik bir şekilde hazırlanırken, özenle hazırladığınız misafir sofralarına çeşitlilik katıyor. İşte, videolu anlatımıyla kuru cacık tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...

Lezizz
Lezizz
Son Güncelleme:
Kuru cacık tarifi (Videolu)
Video Thumbnail
Kuru cacık tarifi (Videolu)
Kuru cacık tarifi (Videolu)
cakeServis:4 - 6 Kişilik
cookSüre:30 dk
cakeKolay

Malzemeler

  • 5 adet salatalık
  • 1 büyük kase süzme yoğurt
  • Yarım çay bardağı zeytinyağı
  • 1 diş sarımsak
  • 2 dal taze nane
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı kuru nane
Nasıl Yapılır
  1. Hazırlık aşaması
    Salatalıkların kabuklarını soyup ortadan ikiye kesin. Çekirdekli kısımlarını çıkarıp ince ince doğrayın. Taze naneyi ve sarımsağı ince ince kıyın.
  2. Birleştirme aşaması
    Bir kap içerisinde salatalıkları, naneyi, zeytinyağını, sarımsağı, kuru naneyi, tuzu ve yoğurdu ekleyip karıştırın.
  3. Servis aşaması
    Uygun bir servis tabağına alıp üzerine taze nane yaprakları serpiştirin. Zeytinyağı dökerek servis edin.
  4. Afiyet olsun!
Kapat