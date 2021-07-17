Kurban kavurması nasıl yapılır? Kurban etinden yumuşacık kavurma yapmanın püf noktaları

Hazırlanışı çok basit gibi görünse de kurban etinden yapılan kavurmalar bazen istenilen yumuşaklıkta olmaz. Genellikle Kurban Bayramının ilk günü geleneksel olarak kurulan sofralarda kavurma baş köşede yer alır. Bu nedenle de dinlenmesi gereken kurban eti sert kalabilir. Ancak uzmanlar kesilen etlerin mutlaka bir gün dinlendirilmesi gerektiğinin altını çiziyorlar. Yine de aşağıda paylaşacağımız püf noktalarla kurbanın ilk gününden yumuşacık lezzetli kavurma tarifi hazırlayabilirsiniz. İşte detaylarıyla kurban etinden kavurma tarifi, yapılışı ve püf noktaları…

KURBAN KAVURMASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1 kilo dana eti

1 baş kuru soğan

2 yemek kaşığı

Zeytinyağı

Tuz

KURBAN ETİNDEN KAVURMA NASIL YAPILIR?

Etleriniz kuş başı değil ise etleri kesme tahtasında alın, keskin bir bıçakla sinirleri temizleyin ve kuşbaşı doğrayın.

Geniş bir çelik tencereye sıvıyağ koyun ve kızdırın, etler suyunu salana kadar orta ateşte pişirin ve içine kabuğu soyulmuş bütün soğan ekleyin.

Ocağı kısın, etler yumuşayana kadar kısık ateşte (yaklaşık 1 saat) ara sıra karıştırarak pişirin, ocaktan almadan 15 dk. önce tuz katın.

Sıcakken servis yapın. Afiyet olsun…

KURBAN ETİNDEN KAVURMA TARİFİNİN PÜF NOKTALARI

“Kavurma yaparken etin but kısmını kullanmak gerekir” diyen Uzman Diyetisyen Yeşim İşgüzar, kavurma tüketimi ile ilgili bilgiler verdi.

Lezzet açısından ilave edilen kuyruk yağının tüketilmesi, yüksek kolesterol ve doymuş yağ içeriğinden dolayı kalp ve damar hastaları açısından riskli olduğu için et, görünür yağlarından tamamen temizlenmelidir.

Kavurma yapılacak et zaten yağ içeriği bakımından yüksek olduğu için pişirilirken ekstra yağ eklenmesine gerek yoktur.

Etin ateşe yakın olması, hem kanserojen öğelerin oluşumuna neden olur hem de B1, B12, folik asit gibi vitaminlerin kaybına yol açar. Doğru pişirme yöntemi kadar etin içinin ve dışının iyi pişmiş olması çok önemlidir.

Etin çiğ ya da az pişmiş olması, hem besin değerini düşürmekte hem de içeriğindeki mikroorganizmalar sebebiyle besin zehirlenmesine yol açar.

Yeniden ısıtma söz konusu olacaksa, besin kalitesi ve sağlık açısından kavurmayı bir kereden fazla tekrar ısıtma işlemi yapmayın. Kavurmaya bir kez daha yeniden ısıtma yapıldığında ise gıdaların bütün kısımlarının en az 75C’ ye ulaşması gerektiğini unutmayın.