Kurban etinin lezzetli tamamlayıcısı: Turşu

Kurban Bayramı öncesi Eskişehir’deki turşu satışlarında yüzde 100'e varan oranda bir artış gözlemleniyor. Kurban etinin yanında en çok yakışan acı biber, lahana ve salatalık turşu daha ilgi görürken, suyu ve acı sos da yoğun satılıyor. Fazla tüketilmesinin zararlı olduğu bilinen turşu, kurban etinin yanında lezzet katsa da az yenmesi tavsiye ediliyor.



Yaklaşık 30 yılık turşucu olarak Eskişehir’deki vatandaşlara hizmet eden Ünal Atalay, Kurban Bayramından önce turşuya olan vatandaşların ilgilisini anlattı. Atalay, “Bayramdan önce turşu satışımız hareketlenmeye başladı. Eskişehir’de halkımız turşu tüketimini seviyor. Özellikle etin yanında turşuyu seviyor. Onun için çok tüketiliyor. Kurban Bayramı’nda özellikle acı sosumuz ve lahana turşumuz çok tüketiliyor. Bunun sebebinin, turşunun sindirim sistemini güçlendirdiği ve metabolizmayı hızlandırdığı için diye düşünüyorum. Acı biber de etin yanında yakıştığı için özellikle Eskişehir’de bir gelenek olmuş." şeklinde konuştu.

Sıcak günlerde kurban etinin yanında tüketilmesini tercih edilen turşu hakkında bilgi aktaran Atalay, “Etin yanında lahana turşusu, salatalık turşusu ve pancar turşusunu öneriyoruz. Sonrasında da turşu suyumuz özellikle sindirim sisteminde faydalı olduğu için tüketebilirler” dedi.



Turşunun fazlası zarar

Birçok yemeğin yanında lezzet katmak için kullanılan turşu, en çok etin yanında yakışıyor. Ancak turşucu Atalay, turşu kurmakta çeşitli maddeler kullandığı için fazla tüketilmesinin zararlı olduğu belirtti. Atalay, “Toplamda açıkta bizim 25 çeşit turşumuz var. En çok sattığımız salatalık turşusu, acı biber turşusu ve lahana turşusu. Bir de müşterilerimiz etin yanında turşu suyunu çok tercih ediyorlar. Et biraz yağlı olduğu için müşterilerimiz turşu suyunu da çok tüketiyorlar. Ancak biz şunu öneriyoruz; turşu tüketin, ama her şeyin fazlası zarar. Etin de öyle, turşunun da öyle. Fazla tüketmeyi tavsiye etmiyorum. Bir de turşunun doğalını tüketsinler. Güvendikleri yerden alsınlar. Ev yapımı veya güvendikleri yerden alsınlar” diye belirtti.



Koruyucu maddesi içermeyen turşu alın

Turşucu Atalay, koruyucu madde içermeyen turşunun tercih edilmesi gerektiği ifade ederek şunları söyledi.

“Bizim ürünlerimizde koruyucu olmadığı için bu sıcaklarda turşular normalde yumuşuyor, eriyor. Marketten aldığınız ürünlerin çoğunda koruyucu madde var. Bu sebeple erime yapmaz. Biz yeni ürünlerimizle açtığımız için şu anda erime yapmaz. Sıkıntı yaşamıyoruz. Onun için müşterimize şunu tavsiye ediyoruz; yapabiliyorlarsa kendileri evde yapsınlar, yapamıyorlarsa güvendikleri yerlerden doğal olan ürünleri alsınlar.”